Se trata de una experiencia para toda la Comunidad Educativa, profesores y alumnado, que conocen y valoran otras realidades educativas de otros países

Salvadora Mateos, delegada del Gobierno, ha recibido esta mañana los profesores del Programa The Olympic Games: social inclusion through sports and traditional games (Juegos Olímpicos: la inclusión social a través de los deportes y los juegos tradicionales). Países asociados: Turquía, Rumanía, Portugal y España.

El IES Clara Campoamor, es el centro coordinador en Ceuta de este proyecto que se ha extendido a 36 meses, debido a la COVID-19. Comenzó en el 2019 , finalizará en este curso escolar y está dirigido a alumnos de 13 a 16 años. Durante este curso se realizó la tercera movilidad el pasado mes de enero en Turquía, que se prevé terminar del 15 al 22 de mayo, en el IES Clara Campoamor.

Estos programas (Erasmus +) suponen una herramienta eficaz para la internacionalización de la práctica educativa que se realiza en los centros. Se trata, pues, del acercamiento de la cultura y la educación, para la construcción de un mundo más solidario e igualitario. El conocimiento y la educación, ayuda a la construcción de un futuro en común y en paz.