La delegada del Gobierno ha explicado que las obras de la frontera del Tarajal se encuentran en la tercera fase y que existe el compromiso de que se termine los primeros días de junio, una fecha determinante en la Operación Paso del Estrecho: «podría haber lugar a que esté terminada en junio y, si no, intentaremos que pase la OPE con las mejores medidas de seguridad»

La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ha comparecido esta mañana para explicar cómo va a funcionar en nuestra ciudad el Plan de Choque del Gobierno contra los efectos de la guerra de Ucrania. Al término de la comparecencia, las preguntas se han centrado en la apertura de la frontera terrestre de España y Marruecos, situada en Ceuta y Melilla.

Una cuestión que depende de varias cuestiones estructurales como puede ser la obra de la frontera del Tarajal, y de otras administrativas como pueden ser las relaciones entre los dos gobiernos. La Operación Paso del Estrecho y la situación de bloqueo del colectivo de trabajadores y trabajadoras transfronterizas dependen de estas conversaciones.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha suspendido la visita a Rabat que tenía agendada para el 1 de abril con el fin de reunirse con Mohamed VI, que se ha visto pospuesta debido a que esta va a celebrarse con la presencia añadida del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunciada tras la conversación telefónica de Sánchez y el monarca de Marruecos.

Mateos ha recordado que la frontera del Tarajal sigue en obras y que, al menos, hasta el 31 de abril no va a abrirse, fecha que abarca la prórroga del cierre de la frontera anunciado en el Boletín Oficial del Estado. Además, ha añadido que no hay noticias oficiales de que la frontera vaya a abrirse próximamente. La Delegación del Gobierno insiste en que cuando se abra, sea una frontera segura. Con respecto a la reunión de Sánchez y Albares con Mohamed VI, no se sabe si va a poder celebrarse durante en el mes de abril al coincidir con el Ramadan.

Aunque Mateos no ha hablado del porcentaje de ejecución de las obras, sí que ha explicado que estas se encuentran en la tercera fase y ha manifestado el compromiso de que estas finalicen en los primeros días de junio, algo, según la delegada, dependiente de la instalación de la frontera inteligente. Durante la primera fase, se arreglaron los techos, en la segunda fase, se instalaron marquesinas y cabinas, y en la tercera fase se está trabajando en la retirada de un hierro que entorpecía el tráfico y en acercar la oficina de la Policía Nacional al paso fronterizo. «Podría haber lugar a que esté terminada en junio y, si no, intentaremos que pase la OPE con las mejores medidas de seguridad», ha manifestado Mateos, que ha explicado que esto no se ha comunicado de forma oficial, pero que entiende que «si las relaciones están tan bien como están, es posible que pase la OPE por aquí».

La Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma coinciden en que, aunque de momento no hay una solución ofcial, el colectivo de trabajadores y trabajadoras transfronterizas, es el primero que va a beneficiarse de la reapertura de la frontera y ha reseñado la contribución que realiza este sector en nuestra ciudad. En cuanto a los nuevos criterios de reapertura de las fronteras terrestres de España con Marruecos, Mateos ha asegurado que las reuniones entre el Gobierno central, y las delegaciones de Ceuta y Melilla, son constantes para tratar de cerrar un acuerdo.