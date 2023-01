El partido localista recuerda que se anunció una inversión por parte de Fomento superior a los cuatro millones de euros y denuncia que «los socavones siguen protagonizando multitud de quejas por el peligro que suponen»

Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta (MDyC) aseguran que han reivindicado en varias ocasiones el estado en el que se encuentran las carreteras. La más reciente, señalan, fue cuando trasladaron al Ejecutivo, en el pasado Pleno del mes de junio del año pasado, «las quejas y el descontento general», además del particular por parte de los usuarios de motos debido a los puntos negros de seguridad vial como consecuencia del estado del asfaltado y pavimentado de las carreteras que están «repletas de baches, socavones y tapaderas desniveladas que suponen un auténtico peligro para todos los vecinos de la ciudad».

El partido localista afea al Gobierno de la Ciudad que el pasado mes de septiembre se «pregonaba a bombo y platillo» la puesta en marcha de la mayor campaña de asfaltado y pavimentación realizada y que iba a afectar a más de cincuenta calles y a suponer una inversión, según el Ejecutivo de alrededor de cuatro millones de euros y que iba a acometerse después de años desatendiendo las necesidades más perentorias de las calles y barrios.

La formación liderada por Fatima Hamed reprocha que sigan sin acometerse mejoras sustanciales del asfaltado en las carreteras de nuestra ciudad «que continúan protagonizando numerosas quejas por parte de los ceutíes y que ese anuncio de la mayor campaña de asfaltado o bien está esperando a que se aproxime el período electoral o bien es otra de las habituales ventas de humo a las que lamentablemente nos tiene más que acostumbrados este ejecutivo ya que el Plan de asfaltado y pavimentado anunciado no sólo parece acometerse en zonas que posiblemente no lo necesiten, si no que observamos que las mejoras anunciadas siguen sin ser una realidad con el peligro que ello supone».

Desde el MDyC exige al Ejecutivo Local que acelere los trabajos de asfaltado y pavimentado de las cincuenta y cinco calles y avenidas que forman parte de ese “Plan” «para que circular por las calles y vías de nuestra ciudad no se convierta en una incomodidad y peligro real para los ceutíes».