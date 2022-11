Desde el Movimiento aseguran querer conocer cuál es la explicación del Ejecutivo ante lo que consideran «semejante despropósito por el cual se crean partidas presupuestarias tan prioritarias y necesarias como es la referente a barriadas si finalmente no se ejecutan»

Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), aseguran haber comprobado la situación en la que se encuentran las inversiones, «prometidas y no realizadas, que la Ciudad debería haber ido acometiendo».

En este sentido, en el año 2019 de los 79,7 millones de euros previstos, manifiestan que no llegó a ejecutarse más que el 25,8%, apenas una cuarta parte de lo comprometido. «En el año en el que nos encontramos, 2022, y existiendo recogido en la documentación aprobada para el ejercicio presupuestario 96,1 millones apenas se ha ejecutado el 13,8%, siendo esta cifra la cantidad que se ha acumulado desde el año 2017 a la fecha, ya que al no llevarse a cabo la inversión, la cantidad va pasando de año a año, al igual que también, año a año, se piden préstamos a las entidades financieras para sufragar esas inversiones, con el gasto que suponen para las arcas municipales y sin que repercuta en la ciudadanía».

«Este es el reflejo del grado de importancia que se da a las inversiones en nuestra ciudad por parte del Ejecutivo que lo único que hace es, por un lado, prometer y, por otro, endeudarnos a los ceutíes con los bancos año a año sin que tenga reflejo en la realidad cotidiana que vivimos. Cuantías que como decimos tienen como finalidad la inversión, entre otras, en barriadas y que hasta la fecha el Ejecutivo prefiere ir acumulando a pesar de las acuciantes necesidades en materia de inversión que tenemos en Ceuta» expresan en un comunicado oficial.

Desde el Movimiento aseguran querer conocer cuál es la explicación del Ejecutivo ante lo que consideran «semejante despropósito por el cual se crean partidas presupuestarias tan prioritarias y necesarias como es la referente a barriadas si finalmente no se ejecutan, ya que a la vista están los datos del área de Hacienda de la ciudad que ponen de manifiesto que se elaboran unos presupuestos engañosos de los que a pesar de la necesidad, no se hace uso real y no revierte ni en nuestras calles ni nuestra gente».

«Aun así, el Ejecutivo continuará entrampándonos con las entidades bancarias y acumulando unas cuantías ingentes presupuesto a presupuesto que no se ven reflejadas en nuestra realidad social» concluye el movimiento.