El Movimiento considera un despropósito las actuaciones que desde Delegación del Gobierno se están llevando a cabo sin informar a los vecinos de las zonas afectadas

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha tenido conocimiento en el día de hoy de las actuaciones que se están llevando a cabo por parte de la Delegación del Gobierno, concretamente por la red de carreteras del Estado, en la Barriada de Benzú «afectando y perjudicando» de forma directa a las familias que viven al final de la misma a pie de playa.

«Es inconcebible que coloquen sin previo aviso guardarraíles sin respetar el espacio de entrada y salida a estas viviendas, pero lo más indignante es que no han tenido la decencia de prevenir e informar a las familias que allí viven». Familias que han trasladado al MDyC, están formadas por miembros que necesitan de tratamientos puntuales y no pueden estar a expensas de las decisiones unilaterales de dicha Administración. Por ejemplo, en algunas de ellas, viven personas mayores entre las que se encuentra una vecina que tiene que ser trasladada por la ambulancia a recibir tratamiento de hemodiálisis, y si ya es dificultoso por sí mismo el traslado, peor se lo ponen los responsables de dicha actuación, puesto que «ya ni la ambulancia podrá acceder al lugar, ya que el paso existente hasta el momento como decimos, ha sido cerrado por orden de Delegación del Gobierno sin ningún tipo de explicación ni consideración».

«Esto hace que los vecinos se encuentren ahora mismo encerrados, ya que la cabeza pensante de la actuación no sólo no ha tenido en cuenta que las personas que allí viven necesitan un acceso de sus viviendas a la carretera y viceversa, sino que tampoco han ofrecido soluciones alternativas. De hecho, por no hacer, ni siquiera han informado de este cambio tan drástico que les afecta en su día a día».

Desde el Movimiento denunciaron en su momento, así como también hacía el vecindario, las actuaciones «sin previo aviso en la zona de La Almadraba en perjuicio de los establecimientos y viviendas que se encuentran a pie de carretera sin que hasta la fecha se haya dado ninguna explicación».

Parece ser que desde Delegación del Gobierno «obvian la existencia de familias en las zonas donde deciden actuar sin previo aviso así como constatan que les es absolutamente indiferente perjudicarles con las decisiones de las que no informan a ningún vecino«.

El MDyC entiende que deben adecentarse las distintas zonas de la ciudad, pero priorizando el bienestar de la ciudadanía, por lo que ambas Administraciones, tanto Ayuntamiento como Delegación del Gobierno, deben coordinarse y tener en cuenta los perjuicios que pueden suponer algunas actuaciones para los distintos vecindarios.

Por todo ello, exigen a la Delegación del Gobierno a que «intervenga ante este atropello y que informe y ofrezca soluciones alternativas a quienes viven en las zonas perjudicadas».