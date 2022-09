Mabel Deu ha respondido que Hamed ha realizado un discurso “demagogo y populista” donde somete al ejecutivo a “un tercer grado con cuestiones que nada tienen que ver con la interpelación”, alegando que el Gobierno local ha trasladadado a través del gabinete de comunicación la información para tranquilizar a la población y coordinaron a todos los intervinientes en la noche del incendio

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha interpelado al pleno sobre las diversas cuestiones de carencias y deficiencias de recursos humanos y materiales para realizar las labores de extinción de incendios forestales.

Fátima Hamed ha reconocido la labor que ejerce este servicio para acabar con los incendios forestales, y señala al ejecutivo local que tienen que dar explicaciones sobre el incendio forestal ocurrido en García Aldave. La portavoz del Movimiento ha solicitado saber cuál es la situación del contrato de cámaras térmicas, además de en qué fecha se instalaron y que motivo hay para, según manifiesta, que estas no funcionen hace mucho tiempo. Hamed manifiesta que según la propia empresa no aluden al vandalismo si no a funcionalidad por avería o desgaste de material. “es un contrato que no sabemos porque está muerto desde diciembre del año pasado, será también por vandalismo”.

La mayoría de las parcelas quemadas son de defensa y particulares, por lo que desde MDyC preguntan si el Gobierno local les obligarán a mantener esas parcelas en un estado óptimo, porque si no lo hacen Hamed asegura que “son cómplices de ese desastre”.

También ha preguntado que por qué en verano donde asegura hay más riesgo de incendio no se cuenta con un retén de bomberos a partir de las 21:00 horas de la noche, además de preguntar cuánto dinero se va a invertir a las zonas incendiadas y que medidas se tomará para evitar esta situación.

Mabel Deu ha respondido que Hamed ha realizado un discurso “demagogo y populista” donde somete al ejecutivo a “un tercer grado con cuestiones que nada tienen que ver con la interpelación”, alegando que el Gobierno local ha trasladado a través del gabinete de comunicación la información para tranquilizar a la población y coordinaron a todos los intervinientes en la noche del incendio. Deu reconoce que hay cámaras térmicas que no funcionan correctamente y que existe un contrato donde está retraído el pago y la fianza a la empresa y a la que se licita a mantener y reparar dichas cámaras. Además señala que través de OBIMASA y Tragsa se realiza el desbroce, la poda y la mejora de nuestros montes, y en cuanto a la inexistencia de un retén de bomberos a partir de las 9, ha asegurado que el motivo es que no se pueden relevar al ser servicios diferentes.

Hamed manifiesta que se han puesto en contacto y han trabajado durante la noche del incendio, asegurando además que han estado con los bomberos que son los que “necesitaban ayuda y apoyo”. Ante esto Mabel Deu ha pedido coordinación y recalcado que el SEIS actuó de forma inmediata, con el apoyo de la UME e hidroaviones que ayudaron a sofocar las llamas, alegando que no cree que haya existido negligencia.