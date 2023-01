El Movimiento ha reclamado en numerosas ocasiones la rehabilitación de las viviendas de Príncipe Felipe, Juan Carlos I y Juan XXIII así como su regularización

Desde el MDyC muestran su preocupación «con la falta de interés por parte de este ejecutivo en relación a la vivienda en Ceuta». Pese a tener una empresa municipal de “la vivienda, desde la misma no se ha impulsado en esta legislatura la colocación de un solo ladrillo para edificar, pese a tener constancia fehaciente de la altísima demanda que existe en la ciudad».

Denuncian la dejadez «llega a tal extremo, que por parte de EMVICESA no sólo no son capaces de convocar la Comisión Local de la Vivienda para desbloquear de una vez por todas las diecisiete casas que se encuentran tapiadas en Serrano Orive (que fueron solicitadas por más de setecientos jóvenes) o para actualizar el listado de personas mayores que quieren acceder a una vivienda en Padre Feijoo, si no que, como hemos criticado en numerosas ocasiones, cuando se ha convocado se dejó que el procedimiento caducara, jugando con la necesidad de jóvenes y mayores en materia de vivienda».

A ello, añaden otras de las demandas que han venido reivindicando desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta (MDyC) desde la anterior legislatura e incluso recientemente en una de las alegaciones para el Presupuesto de 2023, en relación tanto a la rehabilitación como a la regularización de las viviendas de protección oficial que aún siguen siendo propiedad del Ayuntamiento, esto es, las de Príncipe Felipe, Juan XXIII y Juan Carlos I que tanto demandan los distintos vecindarios de estas VPO.

Recuerdan que en el mes de agosto del pasado año el Vivas anunciaba la inversión de seis millones de euros para la rehabilitación de la barriada del Príncipe Felipe, asunto en el que tanto hemos insistido desde el MDyC que no podía dilatarse más en el tiempo, y que afecta tanto a esa barriada como a las de Juan Carlos I y Juan XXIII, que han sufrido el abandono y la despreocupación por parte del Ejecutivo local en los más de veinte años que lleva gestionando lo público. Lo cierto, es que a día de hoy, nada se sabe de esta anunciada inversión ni de las actuaciones a acometer.

Por ello, desde el Movimiento, interpelarán sobre esta cuestión en la sesión plenaria correspondiente al mes de enero para saber si piensan actuar antes que finalice esta legislatura y si así fuera, cuál es la fecha para comenzar los trabajos de rehabilitación, así como la estimación de la duración de las obras ya que hasta que no se produzca la finalización de las mismas, no hay visos de que se produzca la regularización y que con ello, pasen a ser propiedad definitivamente de sus legítimos ocupantes desde hace décadas.