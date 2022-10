Los anunciados como “los presupuestos más sociales de la Historia” desde el movimiento señalan que «no son más que eso, un anuncio, que en poco o nada cambiará la realidad de Ceuta»

Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) han expresado su crítica a las cuantías asignadas a la ciudad en los Presupuestos General del Estado para 2023.

Unos presupuestos que el Movimiento asegura «vuelven a poner de manifiesto que, lamentablemente, no somos prioridad para el Gobierno de la Nación que apenas invertirá en Ceuta 34,2 millones de euros (en caso de que lleguen a ejecutarse al completo). Una cuantía nimia e insignificante en comparación con las grandes necesidades de Ceuta que van desde la lucha contra el desempleo, de fracaso o exclusión social (no olvidemos que tenemos los mayores niveles en cifras no sólo de España sino de la Unión Europea) o la construcción de viviendas».

«Lejos de atender todas esas y otras necesidades de nuestra ciudad, se nos vuelve a dar de lado y el “compromiso” no es más que una bonita palabra. Muestra de ello es también la situación de las infraestructuras que dependen del Estado que en su mayoría están en estado de obsolescencia que hace que parezcan más del siglo XIX que del XXI. Así, tanto las dependencias para la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía vuelven a convertirse en un “compromiso” pero no a corto plazo porque ahora “la prioridad son las infraestructuras fronterizas”, esas que se llevan prometiendo durante varios lustros por los partidos de implantación nacional».

En el ámbito sanitario, manifiestan que es «claramente deficitario» en cuanto al número de profesionales y aseguran que a pesar del grandísimo esfuerzo que realizan nuestros sanitarios, «tampoco se verá ese «compromiso” con una atención sanitaria a los ceutíes que sigue en paños menores».

«Hablar de sesenta y cinco beneficiarios en Ceuta del bono de alquiler joven en una ciudad en la que son miles de jóvenes los que necesitan una vivienda nos parece bochornoso. No solo no se ha construido ni una sola vivienda en nuestra ciudad esta legislatura, sino que a los moradores de la Delegación del Gobierno en Ceuta les parece un “logro” ese dato».

En cuanto a la atención a los colectivos más vulnerables en la ciudad en la que declaran que «ninguno de los partidos de implantación nacional ha combatido realmente las altísimas cifras de personas que viven bajo los umbrales de la pobreza hasta el punto de asimilarlo como algo normal, el ingreso mínimo vital no está resolviendo tampoco esta situación a los ceutíes».

«Que nuestra ciudad, junto a la ciudad hermana de Melilla decrezcan en la inversión del Estado prevista para el 2023 (Castilla y Leon y Murcia se suman al grupo como las cuatro únicas de toda España en las que se reduce la inversión) no puede ser presentado por la Delegación del Gobierno con un discurso autocomplaciente salvo que se estén riendo de todos los ceutíes porque los problemas de nuestra ciudad son problemas estructurales y no surgidos de la noche a la mañana».

Finalmente el anuncio respecto a los 20,52 millones de euros para Ceuta y Melilla del Ministerio de Política Territorial dentro del Plan estratégico, que ya tendría que estar más que presentado, «tampoco permiten ser muy halagüeños en cuanto a los verdaderos cambios que necesita nuestra ciudad».

Los anunciados como “los presupuestos más sociales de la Historia” desde el movimiento señalan que «no son más que eso, un anuncio, que en poco o nada cambiará la realidad de Ceuta».

«Desde el Movimiento estamos comprometidos con lograr ese cambio real en nuestra ciudad por lo que no sólo trabajamos por ello diariamente desde el Ayuntamiento, sino que vamos a reivindicar, cada vez con más fuerza incluso a nivel nacional que dejemos de ser la ciudad con los Presupuestos Generales del Estado más olvidadizos con las necesidades de Ceuta y de los ceutíes» concluyen en un comunicado.