El Boletín Oficial del Estado de Ceuta (BOCCE) han publicado este miércoles el segundo expediente de modificación presupuestaria para el ejercicio 2022. El Consejo de Gobierno, es decir, la Presidencia de la Ciudad y las distintas Consejerías, estará apoyado y asistido por el personal eventual fijado en el apartado sin que, en ningún caso, se supere el máximo de 25 puestos en su conjunto.

Los grupos políticos de la Asamblea tendrán derecho a designar, como personal de apoyo, los siguientes asesores: Partido Popular: 1; PSOE: 4; Vox: 2; MdyC: 1; Ceuta Ya!: 1; 9 asesores grupos políticos de la Asamblea y 3 asesores vicepresidencia primera.

MDyC y Ceuta Ya! denunciaron ayer esta situación que les reducirá a los asesores. Mohamed Mustafa señaló en el Pleno que “van a fusilar a los asesores de los grupos minoritarios de la Asamblea”.

Fatima Hamed manifestó que «las mentiras que están acostumbrados a soltar tanto el PP como el PSOE y no se dan cuenta que no es lo mismo mentir o calumniar en privado que hacerlo aquí, que es la sede de la soberanía popular y hay que tener un mayor respeto. Las mentiras me dan urticaria y asco, pero especialmente aquí”. Hizo hincapié en la sentencia presentada por Servicios Públicos de UGT sobre los asesores y no de parte de MDyC. “El número de eventuales es de 25, ¿aquí donde dice que uno tiene que tener 6 o 9 o 3? Aquí dice que usted tiene que cumplir con ese máximo de 25 y lo cumple como le da la gana».

Por último, subrayó Hamed que «me resulta más ofensivo aún que la enmienda que nos quedemos con un asesor haya partido del PSOE”. Se ha cuestionado también, “¿quién gana con todo esto? (…) Han prostituido nuestros requisitos mínimos imprescindibles para hacer nuestro trabajo”, lamentó Hamed.