El periodista ha criticado en la mesa redonda de la IX Marcha por la Dignidad la imagen que se traslada en los medios de comunicación sobre las personas migrantes. Gerehou apuesta por empezar a señalar a las instituciones y dar los nombres de los responsables de las políticas migratorias que permiten que se sigan produciendo miles de muertes en las fronteras

Moha Gerehou, periodista en eldiario.es y referente del antirracismo español, ha participado en la mesa redonda de la IX Marcha por la Dignidad para hablar sobre “Cómo escribir sobre migrantes africanos”. Para ello, ha comenzado destacando «la única forma en la que aparecen africanos en los medios de comunicación es en el contexto de la tragedia» y que en muchas ocasiones se les trata como «ilegales«, lo que «se utiliza para justificar políticas que les ataquen frontalmente».

Con una guía de estilo de todo lo que no se tiene que hacer para hablar de migraciones, Gerehou ha señalado que la imagen que se da en los medios de las personas migrantes siempre es negativa y en muchas ocasiones vulnera sus derechos. Como ejemplo, ha contado que el fotógrafo que hizo la que se considera la primera foto de una persona africana muerta en las costas españolas lo hizo hace 30 años. «Se nos ha vendido que esto ayudaría a sensibilizar y desde hace más de 30 años vemos estas imágenes y no ha servido de nada«, reflexionaba.

Además, con estas imágenes «se mira desde arriba como ‘los pobrecitos moros’, pero no hay capacidad para mirar de frente. No existe un diálogo porque no se atreven a mirarles a los ojos«, aseguraba. «Si siempre se arrincona las personas migrantes a márgenes del discurso las políticas también se van a mantener».

Foto de Antonio Sempere

Por otra parte, este periodista decía que «es curioso» que «nunca dejas de ser migrante» y ha criticado que se habla de las personas negras como subsaharianos, los que traslada «esa idea de que África es un único país«. «A las personas negras no se les considera siquiera como posibles solicitantes de asilo porque directamente se asume de que vienen huyendo».

Por otro lado, ha querido apuntar que «la percepción general» es que la gente quiere venir en patera voluntariamente, como si lo hubieran visto en Tripadvisor, y que no hay que caer en el error de vender «la inocencia de las instituciones», asegurando que «el Gobierno se da cuenta» y todas las muertes que se dan en las fronteras de Ceuta, Canarias o de cualquier parte del mundo, son consecuencia de unas políticas migratorias que las están permitiendo.

«No son inclemencias del tiempo, se trata de instituciones conscientes que están permitiendo que mueran más de 4.000 personas cada año en nuestra fronteras», aseveraba Gerehou. «Lo importante no es cuánto son, sino de donde vienen», añadía, al tiempo que criticaba los términos utilizados asiduamente como ‘invasión, avalancha, masivo u oleada’ y siempre «para los que llegan del sur pero no para los alemanes que aterrizan los veranos en Baleares».

Por último, ha recordado que todas las muertes en las fronteras se siguen produciendo con el «Gobierno más progresista de la historia» y denunciado como Vox saca rédito político de las migraciones hablando de unas políticas que ya de por si les joden la vida. «Tenemos que empezar a sacar el nombre de los responsables de las políticas que están permitiendo esas muertes», sentenciaba.