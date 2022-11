El mar ha dejado ya demasiadas víctimas de la falta de vías legales y seguras. 1.872 «UErfanos» este año y más de 28.000 desde 2014

Hoy, Día de Difuntos, es una fecha especialmente señaladas para todas esas personas que rememoran a sus seres queridos fallecidos en muchos lugares del mundo. Desgraciadamente, hay muchas familias que hoy no podrán llorar a sus seres queridos muertos o desaparecidos en el mar intentando llegar a las costas de Europa. Un día se fueron y no han sabido más de ellos. Y no saben si están vivos o están muertos.

El mar ha dejado ya demasiadas víctimas de la falta de vías legales y seguras. 1.872 UErfanos este año y más de 28.000 desde 2014. Y las víctimas no son solo esas personas muertas o desaparecidas, sino también todas esas familias que viven con la amargura de no saber qué habrá sido de ellas.

En CEAR sabemos el dolor que llevan consigo y no nos olvidamos de ellas, como tampoco olvidamos la causa de ese sufrimiento. Por ello, hoy y siempre, no nos cansaremos de pedir vías legales y seguras para solicitar asilo, para que las personas que huyen no se vean obligadas a jugarse la vida en el mar. VÍAS LEGALES Y SEGURAS YA.