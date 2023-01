En la sesión de control de este lunes el líder de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa Ahmed, ha interpelado sobre la inclusión en la Unión Aduanera. Señaló Mustafa que “entre la ciudadanía comienza a cundir la idea que al final todo va a quedar en nada, va pasando el tiempo y da la sensación que esas iniciativas trascendentales que iban a cambiar Ceuta se van diluyendo”.

En opinión de Mustafa, “hay un pacto con el PP y el PSOE, que podríamos denominar como el pacto del status quo, ustedes automáticamente tiran la toalla”, denuncia. De hecho, “el propio Gobierno de la Ciudad se ha ido descentrando de las iniciativas pendientes de concretarse y se han centrado en la excepcionalidad de Schengen, las otras cuestiones que venían también a solventar un espacio de esperanza han sido automáticamente rechazadas. Han optado por un modelo de ciudad encerrada entre dos muros, uno político y otro económico”.

Sobre la Aduana Comercial ha criticado que “lo lógico es que se abra después de la Reunión de Alto Nivel (RAN), sin embargo, hemos encontrado anuncios y experiencias pilotos, sobre algo que no es todavía. No tenemos información alguna, no solamente los grupos de la oposición, sino el sector empresarial”.

La consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani, respondió a Mustafa que “me sorprende que diga que no se hace nada, cuando en esta legislatura hemos padecido tres importantes crisis. Eso ha devenido en que esta Asamblea y el Gobierno de la Ciudad han trabajado de manera conjunta para convertir las crisis en oportunidades”. Ha señalado que lo primero que han hecho ha sido atender a la sección comercial y empresarial; han reclamado al Gobierno de la Nación un Plan Estratégico para Ceuta y nuestra ciudad ha sido incluida en la estrategia de Seguridad Nacional, “y, todo eso en esta legislatura”, destacó Chandiramani.

Kissy Chandiramani, consejera de Economía y Hacienda / Antonio Sempere

Mustafa apuntó que “ustedes dan la sensación que tienen el pacto del status quo y las tensiones entre ambas formaciones políticas están por encima de los intereses de Ceuta. Hay que innovar y seguir exigiendo, incluirnos en la Unión Aduanera era una reivindicación que gozaba con la práctica totalidad de aquel momento presentes, sin embargo, ustedes han desplazado esa demanda unánime en algo segundario”.

El líder de Ceuta Ya! criticó la insistencia del Gobierno sobre la excepcionalidad de Schengen apuntando que «sí se lleva a cabo esa medida tendrá efectos negativos como familiares de algunos ceutíes que vienen a Ceuta a visitarnos usan el servicio público de transporte, visitan a sus familiares y van a los comercios. Por cierto, Ceuta en las rebajas estaba a rebosar”. Considera Mustafa que renunciar a ello “no es positivo, además tanto que aluden a Melilla, ellos no piensan exactamente lo mismo sobre la excepcionalidad”.

Por último, Chandarimani expresó que “nosotros queremos una frontera ordenada y que sea igual que otras fronteras que hay en otros territorios de la Unión Europea, donde no se den imágenes terribles de la vulneración de los derechos de la mujer, no podemos volver al porteo, no lo quieren los empresarios, no lo quieren los trabajadores”.