El director marroquí de la Administración de Aduanas y de Impuestos ha asegurado que la información publicada en varios medios de comunicación en los que se decía que las ciudades autónomas no podían contar con estas infraestructuras comerciales debido a que las condiciones geográficas no lo permitían, han sido «mal interpretadas» y sacadas de contexto. Lakhdar también ha aclarado que la administración que dirige no toma decisiones políticas, sino que se encarga de aplicar lo acordado por los gobiernos