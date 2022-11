CC.OO. habilita una plataforma con objetivos de apoyo y acompañamiento a las víctimas de acoso sexual, y pedagógico para el conjunto de la sociedad

Por Iván Fernández Rojas

Desde Comisiones Obreras ponen a disposición de la ciudadanía el Observatorio de acoso sexual y por razón de sexo, una plataforma web a la que puedes acceder de forma segura y de rápido abandono. Esta iniciativa tiene como objetivos principales el reconocimiento social y la visibilidad del acoso sexual en el ámbito laboral como tipo de violencia machista, la pedagogía e información para la detección y tratamiento de estas violencias, tanto en el contexto laboral como institucional, y sobre todo de apoyo y acompañamiento a las víctimas que quieran ponerse en contacto. “No es un “Mujer denuncia” que es lo que se suele hacer”, explica Elena Casado Aparicio; experta socióloga e investigadora en el proyecto, “sino un “Aquí estamos, ¿Qué necesitas?”, concluye.

El acoso sexual y por razón de sexo en el contexto laboral, tanto en el ámbito privado como en el público, también es un tipo de violencia machista y no se contemplaba así hasta la Ley Integral de Libertad Sexual de octubre de este mismo año. De hecho, este tipo de acoso ni siquiera se había conceptualizado hasta el año 2007, en el que la Ley de Igualdad expone que “el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, así como todo trato desfavorable relacionado con el embarazo, la maternidad, paternidad o asunción de otros cuidados familiares se considera discriminatorio y está expresamente prohibido”. Desde este momento, todas las empresas, sean del tamaño que sean, tienen la obligación legal de promover condiciones de trabajo que eviten esta forma de violencia y sus consecuencias. Tanto impulsando acciones concretas destinadas a la prevención, como ofreciendo apoyo y reparación para las víctimas.

Este cambio de paradigma está considerado, por muchas organizaciones, como necesario y tardío debido a que, según afirma Carolina Vidal López, secretaria confederal de Mujeres Igualdad y Condiciones de Trabajo de CC.OO, “el 40,4% de las mujeres mayores de 16 años en España ha sufrido acoso sexual en algún momento de su vida y de ellas, el 17’3% ha sido en el trabajo”. De la misma manera, la Macroencuesta sobre Violencia hacia las Mujeres de 2019 muestra que “en el 98% de los casos, el acosador es hombre. ¡Para que luego digan que la violencia no tiene género!”, recalca Vidal. Además, el acoso laboral no solo es aquél que se hace con intencionalidad, sino también el que consigue los mismos efectos debido a la normalización y asimilación de las estructuras de cosificación, sexualización y machismo. A pesar de los datos, la realidad es que en muchos casos las mujeres no denuncian por el estigma existente en el contexto laboral.

Plataforma web

El proyecto desarrollado por Comisiones Obreras está compuesto por un grupo de expertas y persigue diferentes medidas concretas que faciliten el activo sindical para apoyar y abordar cada caso de violencia. Así, se desarrolla toda una plataforma web con diferentes funciones y secciones como herramienta principal de contacto, estudio y pedagogía, además de medidas legislativas concretas como apartar al acosador del contexto laboral durante los procesos judiciales por seguridad, cosa que hasta ahora se ha hecho con la víctima. Cabe destacar que dicha plataforma es de fácil acceso y fácil abandono para ofrecer seguridad a las personas que puedan sentirse amenazadas. Para acceder a ella, pincha aquí.

En la web del Observatorio, como primera sección titulada “Cuenta con nosotras”, encontramos un formulario habilitado para todas aquellas víctimas de acoso sexual que decidan ponerse en contacto para solicitar apoyo. Desde la organización defienden que este buzón responde a la necesidad de “un lugar rápido y fácil para luchar contra la inmediatez de las redes sociales”. Además, aseguran que “sirve como “embudo” por el cual se deriva a las profesionales competentes y que siempre se contará con respuesta”.

Seguidamente, se pone a disposición diferentes secciones de formación e información para la ciudadanía y, sobre todo, para los integrantes de una empresa, tanto si la sufres en tu contexto laboral, como si conoces algún caso y ocupas (o no) un puesto de responsabilidad en la empresa. Este componente, recalcan, está enfocado a un ámbito pedagógico y de formación para capacitar el tratamiento de esta lacra para su eliminación, ya sea mediante simples métodos de contacto o conocimiento del protocolo, hasta acceso a diferentes informaciones legislativas y judiciales y aportaciones del equipo de expertas y expertos.

La web cuenta también con un objetivo comunicativo destinado a “tejer redes y fortalecer lazos”. Así, podrás encontrar una sección de ‘Campañas’ destinada a exponer todas las iniciativas llevadas a cabo en este ámbito; la última #VamosaContarlo. Otra sección, titulada ‘Buenas prácticas’, anunciará hechos concretos y victorias de acciones sindicales, además de noticias relacionadas. O, también, una sección comunicará otros recursos e iniciativas como las relacionadas con la Revista Trabajadoras que emite información procedente de CC.OO. con una perspectiva de género.

Campaña

La iniciativa puesta en marcha en redes sociales, con el hashtag #VamosaContarlo, tiene como objetivo la asimilación social del acoso sexual laboral como un tipo de violencia machista y, sobre todo, ofrecer a las víctimas –o a su entorno- de este la confianza como para contactar y pedir ayuda. Además, una serie de carteles y pegatinas se ponen en circulación por toda España. Lo más destacable, las frases que dan contenido a estos carteles son dichas por las propias personas que han sufrido acoso sexual alguna vez en su trabajo y recogidas por el observatorio.