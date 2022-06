Arranca en Ceuta la Prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad o PEvAU a la que se presentan 346 alumnos y alumnas de nuestra ciudad. El Campus Universitario y el I.E.S. Siete Colinas son las dos sedes que durante los días 14, 15 y 16 de junio albergarán la realización de estos exámenes

Las puertas del Campus Universitario de Ceuta y del I.E.S. Siete Colinas amanecían hoy como un hervidero de nervios. Ayer todo eran risas con motivo de la romería de San Antonio, sin embargo, hoy ha arrancado la Prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad, PEvAU o la comúnmente conocida como Selectividad, que está teniendo lugar durante los días 14, 15 y 16 de junio.

Entrada del Campus Universitario / Antonio Sempere

Un total de 346 alumnos y alumnas de todos los centros educativos ceutíes se están dando cita para enfrentarse a los exámenes que hacen de nexo de unión entre la educación secundaria y la universidad. Apuntes y repasos de última hora antes de entrar al aula donde tendrán que demostrar los conocimientos adquiridos durante toda su vida y, en particular, de este último curso. Llevan escuchando la palabra selectividad desde septiembre de 2021, realizando exámenes casi por encima de sus posibilidades para que no les fuera ajeno nada de lo que hoy van a encontrar en ambas sedes de la PEvAU. Entre los consejos del profesorado estaban el de «no repasar el día de antes para despejar la mente, pautar el estudio y relativizar los nervios» a lo que han hecho caso omiso ya que, quienes han pasado por ahí, saben que es inevitable. Nadie escarmienta en cabeza ajena.

La PEvAU daba comienzo a las 7:30 horas de la mañana con los primeros llamamientos para que a las 8:30 estuviera todo el alumnado organizado. A las 8:00 horas revelaban el examen de Lengua Castellana y Literatura II, que ha dejado unas sensaciones muy positivas entre los aspirantes a universitarios. «Nos lo esperábamos más difícil», comentaba una preuniversitaria, mientras que otro admitía «ha sido fácil aunque los primeros cinco minutos no sabía cómo empezar».

Sin embargo, se ha apreciado un salto cualitativo en el estado de los chicos y chicas entre los momentos previos al primer examen y durante el descanso que daba paso a la siguiente asignatura. Y es que es normal que, después de tanto tiempo metidos en la burbuja de la selectividad, fueran condicionados por la relevancia de esta prueba. No obstante, tras romper el hielo, han sido conscientes por primera vez de que la realidad es que iban preparados de sobra. A pesar de ello, los apuntes y los repasos de última hora no han faltado entre los aspirantes.

Un examen común para todos los bachilleratos, al igual que el de Historia de España. Aunque este con la particularidad de poder elegir entre dos fases: el Siglo IXX y el Siglo XX. Cada bachiller tenía sus motivos por el que había elegido su bloque: «yo he elegido el Siglo XX porque lo tengo más reciente, es el último que hemos dado». Otros aseguraban haber elegido el Siglo IXX porque era más fácil, porque tenían una pregunta corta asegurada y porque «me gusta más». Los nombres de Primo de Rivera y Franco sonaban por los pasillos del Campus Universitario y del Siete Colinas más de lo deseado. La tercera prueba será la de Lengua Extranjera para la que casi todo el mundo ha elegido Inglés. Entre las alumnas y alumnos preguntados, ninguno había optado por francés.

Un alumno se prepara para el examen de Historia de España ya dentro del aula / Antonio Sempere

Mañana, con una «gran carga y presión liberada» a lo largo del día de hoy con la primera toma de contacto, se enfrentarán a Fundamentos del Arte II, Latín II o Matemáticas II. En segundo lugar, le tocan a Griego II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. Y, en último lugar, Física o Historia de la Filosofía. El jueves, último día, es el turno de Dibujo Técnico II, Cultura Audiovisual o Biología, después Lengua Extranjera, Diseño, Geografía o Química, y cierran la Selectividad 2022 Artes Escénicas, Economía de la Empresa, Geología e Historia del Arte. Entre las 17:00 y las 22:30 del jueves tendrán la oportunidad de hacer sus exámenes aquellos que por incompatibilidad entre las asignaturas no hayan podido hacerlos en las horas señaladas.

Medicina, Química, Odontología, Relaciones Labores, Derecho, son algunas de las opciones entre el alumnado preuniversitario. Muchos reconocen ir sobrados porque les da la nota. Otros saben que en estos tres días se juegan su futuro, aunque cuentan con otras alternativas si la nota no les llega.