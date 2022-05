Desde CSIF desmentimos enérgica y categóricamente las declaraciones de la Central Sindical de representación minoritaria en AMGEVICESA, CCOO, que impunemente acusa a CSIF de actuar con falta de transparencia y sin debate, algo que sin duda va contra nuestra forma de actuar.

Siguiendo el dicho popular: «cree el ladrón que todos son de su condición», nos parece de un cinismo que excede todos los límites el empleado por el de este sindicato, por lo que invitamos a esta organización a y sus miembros a acudir a los tribunales de justicia para hacer valer sus argumentos.

Desde CSIF por nuestra parte tomaremos las acciones legales necesarias para erradicar radicalmente este comportamiento deleznable y torticero en todos los aspectos.

CSIF ha logrado sacar adelante, después de que CCOO tuviera bloqueada a la empresa durante sus cinco años de presidencia del Comité, la oportunidad de lo que los trabajadores pudieran optar mediante el sistema de promoción interna a una mejora de sus puestos de trabajo. Curiosamente varios de ellos están ejerciendo labores de superior categoría a libre designación de la Gerencia, tal y como está recogido en el Convenio Colectivo.

A pesar de ellos CSIF conseguimos que los nombramientos se hagan por promociones internas.

Dejando aparte pero sin olvidar el hecho de que nuestra central sindical ha conseguido saber negociar y poner en marcha el Convenio Colectivo de la empresa, paralizado durante tantos años por guerras y ataques personales continuos lanzados por COOO con ánimos de dinamitar todo progreso en esta empresa, en particular procedentes del anterior Presidente del Comité que curiosamente, es el presunto afectado por las falacias por ellos publicadas.

Dejamos constancia de que las bases de este proceso fueron consensuadas por todos los sindicatos sin excepción y no hubo objeción alguna por parte de ninguno. Sin embargo, tal y como ellos han manifestado, al no obtener la plaza de CCOO es cuando entienden que las bases son incorrectas. Es decir, dejando claro lo expuesto, se refieren a que ya que este sindicalista no ha sido capaz de obtener la preparación precisa para un puesto de responsabilidad de esta envergadura y no ha tenido el tiempo trabajado suficiente en tal cargo como para puntuar como al resto, se acoge a una presunta persecución sindical, apuntando además de a nuestro sindicato, a la Gerencia de la empresa y solicitando su dimisión, como ¿una vez más? objeto de guerra personal.

Y todo ello mediante coacciones y queriendo apartar de su puesto a un trabajador que ha obtenido su plaza de manera legítima.

Con todo lo anterior, nuevamente, invitamos a los representantes de CCOO, a que demuestren sus acusaciones en los juzgados, estamos seguros de que saben su ubicación, tras tantas denuncias perdidas, y dejen de verte acusaciones difamatorias y demagógicas, con la única intención de crear malestar e intentar obtener un beneficio propio e ilegítimo.

Finalmente, pero más importante aún que el hecho de tener que entrar en estas disputas por estos «sindicatos más representativos de ellos mismos parece ser», queremos agradecer la labor que está desarrollando el Gerente de esta Sociedad, D. Jose Luis Fernández Medina, trabajador incansable y siempre con la voluntad y buena predisposición de negociación de todo lo enquistado desde hace años. Recordar que no cierra puertas a nadie, incluso a las personas que no paran de intentar obstaculizar y poner zancadillas desde el minuto 0 en el cual perdieron las elecciones y desde mucho antes, a las mejoras que estamos consiguiendo con buena comunicación y sentido común.