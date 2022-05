La diputada del PSOE, Sumaya Ahmed, manifestó en el pleno de ayer unas, a nuestro entender, graves acusaciones contra el colectivo de trabajadora y trabajadores públicos que conforman la Consejería de Servicios Sociales. No señoras y señores del PSOE, no todo vale en política. No se puede cuestionar de forma indiscriminada a todo un colectivo de servidores públicos que realizan una encomiable labor con la precariedad de personal y medios con los que se dispone para ello.

Las acusaciones vertidas por la Srª. Sumaya, además de manchar el honor y la dignidad de est@s emplead@s públic@s pone en entredicho la profesionalidad de est@s en el desempeño de sus ya de por sí difícil labor, y dice mucho, pero nada bueno, de esta diputada en cuanto a su capacidad como política.

Desde CC.OO. entendemos que denunciar las condiciones en la que vive un grupo de ciudadanos no va reñida con el reconocimiento de la labor que se realiza por quienes intentan solventar esa situación .

Esta Sección Sindical intuye que mal comienza y peor terminará su andadura política una persona capaz de sembrar este tipo de dudas sobre el buen hacer de todo un colectivo de emplead@s públic@s, máxime si se tienen aspiraciones de gobierno.

Si como así manifiesta, se ha cometido un ilícito penal recogido así en nuestro ordenamiento jurídico, le instamos a que lo ponga en conocimiento de la autoridad competente, pero no origine una falsa alarma social cuestionando a todo un colectivo.

Rectifique srª Sumaya, aún está a tiempo de hacerlo. Reconozca que ha cometido una torpeza y pida públicamente excusas a est@s trabajador@s.