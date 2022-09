Federación Mujeres Jóvenes lanza una campaña por redes sociales para concienciar acerca de “la explotación sexual y la violencia hacia las niñas y mujeres”

El pasado lunes 12 de septiembre a las 12:30 horas y frente al Congreso de los Diputados de Madrid, la Plataforma Afectados Abolición realizaba una manifestación a favor del trabajo sexual para defender la libertad y voluntariedad de las personas en situación de prostitución. Por esta razón, Federación Mujeres Jóvenes organizó una contra campaña en redes sociales para denunciar la explotación sexual que sufren las mujeres y niñas con el hashtag #NoPaguesPorViolar.

Además de responder a la manifestación y campaña de la mencionada Plataforma, la campaña pretende “movilizar a las feministas y organizaciones feministas para la difusión de contenido en contra de la explotación sexual de mujeres y niñas”, “visibilizar, sensibilizar y concienciar acerca de esta problemática social que supone la explotación sexual de las mujeres y niñas” y “conceptualizar y dar a conocer la realidad del sistema prostituyente difundiendo materiales con una correcta terminología”.

“El trabajo sexual no existe”, exponen desde la Federación, “existe la explotación sexual y la violencia hacia las niñas y mujeres”. Desde Mujeres Jóvenes abogan por “una ley abolicionista que penalice a aquellas personas que se aprovechen de la vulnerabilidad de las mujeres para hacer negocio y a aquellos que paguen por violar a mujeres.

Con mensajes como “Pagar a una mujer para ponerla al servicio de tu deseo sexual es esclavizarla”, “No existirían puteros si vieran a las mujeres como seres humanos en vez de como objetos de consumo y deseo”, “Un billete no exime de responsabilidad a un agresor sexual”, “¿De verdad pagarías por acostarte con alguien que sabes que no le gustas, que no te quiere, no te desea y lo hace por necesidad?”, la organización recuerda que “Si eres feminista y crees en los derechos de las mujeres entenderás que el acceso a los cuerpos de las mujeres no se compra” y defiende que “abolir la prostitución es ofrecer oportunidades laborales a las mujeres prosti