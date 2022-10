El trabajo musical cuenta con once temas, uno de ellos es un pasodoble dedicado a su ciudad natal. La cantante no abandona su deseo de poder presentar este disco ante sus caballas

La cantante ceutí Carmen Paredes ha sacado un nuevo disco y lo ha presentado en Manresa, su ciudad adoptiva. El trabajo musical cuenta con once temas y ella lo tiene claro, el más especial es el último. ‘Nunca te olvidaré’ es un pasodoble dedicado a Ceuta, su tierra natal, a la cual ha querido tener presente. Paredes no olvida sus raíces, tampoco el sacrificio y la lucha que le han llevado a tener en sus manos este nuevo disco. Por ello, no abandona su deseo de «poder presentar este disco en Ceuta ante mis caballas».

Un año después de conocer a su productor y tras mucho tiempo sacando single, ha sido presentado esta semana en un hotel de Barcelona. Para Carmen, el mundo de la música es «difícil pero a la vez maravilloso», cuenta mientras prepara la caja con los discos que ya tiene encargados firmados para diferentes puntos de España. El disco cuenta con cuatro temas propios e incluye hasta una bachata que ya está dando vueltas por Youtube. ‘Ahora que te vas’ es el último videoclip que la cantante caballa ha publicado.