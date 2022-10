El secretario general de la formación socialista ceutí, Juan Gutiérrez, ha destacado la “emotividad” de los discursos de Pedro Sánchez y Felipe González

Unos ochenta militantes del PSOE de Ceuta, con su secretario general, Juan Gutiérrez, a la cabeza han asistido al acto en el acto que ha organizado el PSOE para conmemorar el 40 aniversario de la victoria electoral que aseguran “hizo posible el primer Gobierno socialista de la democracia” y en el que han intervenido el secretario general del partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el exsecretario general de los socialistas y expresidente del Gobierno, Felipe González.

Un acto celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla en el que se ha rememorado la histórica victoria socialista de 28 octubre de 1982, que supuso lograr 202 de los 350 diputados del Congreso.

El secretario general de los socialistas de Ceuta ha destacado el paso tan importante que se dio hace 40 años, «lo que supuso una transformación total de nuestro país, y cuarenta años después los socialistas seguimos trabajando para que sea un país de la gente y para la gente».

Centrándose en el acto, Gutiérrez ha manifestado que tanto los discursos del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como el del expresidente, Felipe González, han “sido muy emotivos”. “El PSOE es el partido que más se parece a España” y ha recalcado que “somos una alternativa real para para gobernar Ceuta a partir del año que viene” “A partir de mayo de 2023 habrá un gobierno socialista en Ceuta después de veintiún años de la inacción del Partido Popular, que hoy en día es un gobierno caduco”.

“El triunfo de hace 40 años que hoy se ha conmemorado tuvo muchas consecuencias. Cambió España y le dio la vuelta al país sin excluir a nadie. Y desde entonces siempre, en el gobierno o en la oposición, los socialistas hemos cumplido con el compromiso del diálogo y la convivencia. En nuestra España caben todos”, ha dicho Sánchez, para el que, Felipe González, con sus gobiernos, “abrió camino” a una “revolución silenciosa que escribimos en el BOE cada semana con la letra y la pasión por la libertad”.

La sanidad pública y universal, el acceso a la universidad para las clases trabajadoras, las pensiones no contributivas y la entrada de España en la Unión Europea “cambia la vida de la gente desde lo concreto a lo que importa”, ha dicho. “Creemos en la vigencia del modelo social europeo, porque sabemos que no hay construcción política más valiosa en el mundo entero y reivindicamos ese legado con orgullo y con convicción. Hoy España no es el problema, pero Europa es más que nunca la solución”, ha

Ante más de 4.000 personas, Sánchez ha defendido que el PSOE responde a los desafíos “con plena autonomía política” y que es “un partido libre de cualquier grupo de presión por muy poderoso que este sea” para “defender y servir a la mayoría social de España y nunca a una minoría de privilegiados”.

Por su parte, el expresidente, Felipe González, ha recordado cómo vivió la victoria de las elecciones de 1982, haciendo hincapié en que “todo empezó en una lucha que nos llevó a las primeras elecciones democráticas y así conseguimos unas elecciones libres”. “Tuvimos el mejor resultado de la historia del partido”, ha subrayado.

“Hay que comprender de donde venimos para tener sentido de la orientación y seguir construyendo futuro”, ha reivindicado el presidente González y ha demandado que “aunque pase el tiempo, recordemos y no borremos los sentimientos del pasado”.

González ha reivindicado que “a los socialistas nos define la lucha por la igualdad”. “Esa lucha es permanente y hay que llamar a todos a hacer el esfuerzo”, ha explicado.