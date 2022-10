Este mes de octubre se celebra el mes de la visibilidad Trans, una fecha dedicada a las personas trans fuera del Orgullo LGTBI. Esto significa que se visibiliza la realidad de miles de personas que necesitan de una especial protección por parte de las instituciones para que puedan vivir libres de violencias y discriminación.

Este año es de especial relevancia puesto que la “Ley para la Igualdad real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI”, más conocida como Ley Trans y LGTBI, está en trámite parlamentario y se prevé que sea aprobada a finales de año.

Desde las organizaciones y colectivos LGTBI siempre hemos defendido que las personas trans necesitan de una ley propia que reconozca su idiosincrasia, elementos exclusivos que afectan de forma particular a las personas trans, su identidad y cuestiones vinculadas a su sexo-género, a su salud, a su precariedad laboral, a su estigmatización y a lo que significa tener vidas dignas.

En el marco actual, Kifkif junto con Plataforma Trans, Euforia, No Binaries España y No es Terapia hemos elaborado una serie de enmiendas que mejoran el articulado y que consideramos de mínimos para que la nueva ley salga con todas las garantías para las personas trans y no binarias. En resumen, estas enmiendas hacen referencia a las siguientes cuestiones:

Autodeterminación : reconocimiento legal y efectivo de las identidades trans, sin límites de edad, sin tutelas médicas ni judiciales

: reconocimiento legal y efectivo de las identidades trans, sin límites de edad, sin tutelas médicas ni judiciales Identidades no Binarias : reconocimiento con tercera casilla DNI o eliminar casilla del género

: reconocimiento con tercera casilla DNI o eliminar casilla del género Personas trans migrantes : derecho a cambiar el nombre en los documentos expedidos por España en las mismas condiciones que las personas nacionales

: derecho a cambiar el nombre en los documentos expedidos por España en las mismas condiciones que las personas nacionales Inclusión Laboral : incentivos fiscales a las empresas privadas, al emprendimiento y cupo laboral trans

: incentivos fiscales a las empresas privadas, al emprendimiento y cupo laboral trans Terapias de Conversión : criminalización de terapias de conversión y estándares para tratamiento adecuado a pacientes LGTBI en la práctica médica

: criminalización de terapias de conversión y estándares para tratamiento adecuado a pacientes LGTBI en la práctica médica Educación en diversidad : inclusión en los currícula educativos de la diversidad de orientaciones, expresiones e identidades

: inclusión en los currícula educativos de la diversidad de orientaciones, expresiones e identidades Atención sanitaria: principios de despatologización, autonomía, no segregación y trato respetuoso con las identidades.

Os animamos a participar de la manifestación que tendrá lugar en Madrid el próximo sábado 22 de octubre bajo el lema “contra el fascismo, habrá ley trans” para reclamar que la nueva ley blinde los derechos de todo el colectivo.