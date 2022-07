En una carta enviada a las Relatorías de Naciones Unidas, las 74 organizaciones firmantes solicitan que los hechos sean investigados y enjuiciados. Además, piden una visita al lugar para impulsar un diálogo entre España y Marruecos para que se adopten las medidas necesarias para que estos sucesos, que responden a una política de externalización de fronteras que pone en riesgo la vida de las personas, no vuelvan a suceder.

Ante la flagrante vulneración del derecho a la vida y a la integridad física que han sufrido miles de personas en la frontera de Melilla mientras trataban de alcanzar territorio español el pasado 24 de junio, organizaciones de la sociedad civil han llevado a cabo numerosas acciones de denuncia y de movilización social exigiendo al Gobierno español la investigación y el enjuiciamiento de los hechos.

La respuesta desproporcionada mediante el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes estatales – tanto del Estado marroquí como del Estado español – provocó la muerte de al menos 37 personas, cientos de heridos, expulsiones sumarias, deportaciones, detenciones arbitrarias, e incluso se ha registrado la entrada a territorio español de los agentes estatales marroquíes para ejecutar las expulsiones.

Urge una investigación

Si bien estos hechos han motivado tanto la apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía y el Defensor del Pueblo, así como la denuncia enérgica por parte de Naciones Unidas, la Unión Africana y Comisión Europea, el Gobierno español no solo no ha

condenado lo sucedido, sino que ha defendido las actuaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado marroquí y español.

Ante esta inaceptable respuesta, la semana pasada se solicitó al Gobierno, y a los representantes del Parlamento y del Senado, la apertura de una Comisión de Investigación Mixta a través de una carta apoyada por más de 150 entidades sociales. Además, 74 organizaciones denuncian ante el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias las graves consecuencias para el derecho a la vida y la integridad física de la política del Estado español y de la Unión Europea de externalización de la Frontera Sur y las prácticas violentas de disuasión llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad, que suponen una grave vulneración de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por ambos Estados.

Por ello, han solicitado una comunicación oficial a España y Marruecos para que se investiguen y enjuicien tanto los casos de privación de la vida y las lesiones ocasionadas a las personas migrantes, como las prácticas de extradición, deportación o traslado forzoso de las personas que fueron detenidas. Además, han solicitado una visita conjunta de estas Relatorías al lugar de los hechos con el fin de interesarse por lo sucedido e impulsar un diálogo con ambos gobiernos para que sean adoptadas las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan.

Las organizaciones firmantes recuerdan que los Estados tienen derecho a ejercer la jurisdicción sobre sus fronteras, sin embargo, deben hacerlo sobre la base de sus obligaciones en materia de derechos humanos, en particular las obligaciones respecto al derecho a la vida e integridad física de las personas migrantes y refugiadas.

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

1. Asociación Mujeres Sembrando Acción Directa Sierra Norte

2. Africaye

3. Alianza por la Solidaridad/ActionAid

4. Andalucía Acoge

5. Asamblea Antirracista de Madrid

6. Asamblea de apoyo a personas migrantes de Tenerife

7. Asociación Mararia

8. Asociación Amigos de Ritsona

9. Asociación Cádiz Mundo Justo

10. Asociación Colectivo Mujeres Al Derecho

11. Asociación Columbares

12. Asociación de vecinos ARCUSVES

13. Asociación Mujeres de la Otra Orilla

14. Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)

15. Asociación Promoción Claretiana para el Desarrollo Bética (PROCLADE BÉTICA)

16. Banco del Tiempo de Churriana

17. C. T. I El Gallo Rojo

18. Cannabis en Lucha

19. Caravana Abriendo Fronteras

20. Cáritas Diocesana de Málaga

21. CEAR

22. Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos

23. Centro de Estudios de la Unión Africana en Murcia CEUNA

24. Centro de estudios de la Unión Africana (Ceuna) de Murcia

25. Centro Panafricano

26. Círculo de Silencio de Linares

27. Colectivo COLICHE

28. Colectivo Sirirí, Mujeres Migrantes Creando

29. Comisión Migración y Antirracismo 8M Madrid

30. Coordinadora CIEs No en Cádiz

31. Coordinadora de Grupos de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala (Bilbao)

32. Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia

33. CVX en Almería

34. Diaconía

35. Diapó con África

36. Educadora social feminista

37. Entreculturas

38. Federación de AAMM Rurales SOL RURAL

39. Federación de Asociaciones Africanas en Canarias FAAC

40. Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva

41. Federación Rasinet

42. Fundación Cepaim

43. GENTIUM

44. Grupo familiares de personas desaparecidas

45. HAURRALDE FUNDAZIOA

46. ICID (INICIATIVAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL

DESARROLLO)

47. INICIATIVA CAMBIO PERSONAL JUSTICIA GLOBAL

48. Irídia – Centro por la Defensa de los Derechos Humanos

49. Médicos del Mundo

50. Mesa Diocesana de Migraciones

51. Movimiento Wiphala España

52. Mujeres del mundo

53. Mujeres por la Paz

54. NOVACT

55. Nuestras Voces Nuestros derechos

56. ODH Migrantes

57. Plataforma 8M Badajoz

58. Plataforma Bienvenid@s Refugiad@s de La Rioja

59. Plataforma de Pensionistas de Badajoz por la Defensa del Sistema Público de

Pensiones Plataforma de pro refugiados de Badajoz

60. Plataforma refugiados Extremadura

61. Red Acoge

62. Red de Acogida El Puerto de Santa María

63. RED DE APOYO A INMIGRANTES DIMBALI

64. Refugees Welcome España

65. Salva la Selva

66. Save a Girl Save a Generation

67. Save the Children

68. Servicio Jesuita a Migrantes

69. SOMI. Solidaridad y Misión Claretianos

70. Somos Red

71. Tamara

72. Teranga Extremadura