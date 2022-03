Se trata de una iniciativa financiada por la Unión Europea a través de los fondos del ‘Next Generation’ del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tendrá su sede en el antiguo Hospital Militar

La consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, Kissy Chandiramani, ha visitado esta mañana las dependencias que, en el antiguo Hospital Militar, se están destinando para el desarrollo del Programa de Apoyo a Mujeres que la Ciudad ha puesto en marcha. Se trata de una iniciativa financiada por la Unión Europea a través de los fondos del ‘Next Generation’ del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En esta visita, la consejera ha estado acompañada por el director general de Hacienda y Presupuestos, Juan Manuel de la Torre.

Chandiramani ha explicado que gracias a este programa se van a destinar 3’8 millones de euros para hacer un diagnóstico laboral a más de 1.700 mujeres que van a ser seleccionadas por el SEPE. El equipo de orientación de este programa está compuesto al 100% de mujeres. El objetivo es ayudar a las mujeres a encontrar una salida profesional en Ceuta. «Hemos solicitado al SEPE la realización de varios talleres de empleo: uno sobre la adecuación del cementerio de Santa Catalina; otro de jardinería; otro sobre los trajes de gala de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y que todo ello supone 1’8 millones de euros durante un año y medio de inversión y del que se van a poder beneficiar más de 62 personas«, ha adelantado la consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, que ha reconocido el trabajo de la Consejería en el ámbito de empleo.

A parte del diagnóstico laboral que se le van a realizar a estas mujeres, se le van a dar competencias digitales y medioambientales en el ámbito de la sostenibilidad. El programa se tiene que ejecutar entre 2022 y 2023, periodo de tiempo en el que se enmarca. En cuanto a contratación de mujeres, el diagnóstico es de 1.700, sin embargo, se va a observar si se cumplen objetivos y ayudar a la orientación laboral para dar con la salida profesional. No existe un criterio de edad, pero sí el requisito de que no tengan capacitación profesional o que en los últimos cinco años después de haber finalizado la capacitación, no hayan obtenido empleo.