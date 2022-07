La directora de comunicación del PSOE ha sido destituida de su cargo este domingo. La ceutí conoce al presidente del Gobierno desde sus inicios en el partido y en 1993 impulsaron las Juventudes Socialistas de Tetuán (Madrid)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destituido este domingo a la que hasta ahora había su jefa de prensa según ha informado El Periódico de España. La ya exdirectora de comunicación del PSOE conoce a Sánchez desde sus inicios en el partido y allá por el año 1993 impulsaron las Juventudes Socialistas de Tetuán (Madrid). Cuando Sánchez alcanzó la presidencia ella se mantuvo trabajando para el partido, sin dar el salto al Gobierno.

Maritcha, hija de la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, se ha despedido de los periodistas con este mensaje: «Compas: Como algunos ya sabéis no seguiré en Ferraz. Los que me conocéis sabéis que no soy mujer de despedidas, sino de encuentros. Así que os digo hasta luego, con el convencimiento de que nos vamos a seguir viendo y trabajando juntos. Gracias por haber formado parte de mi vida durante estos años. Os llevo en el corazón».

Ruiz Mateos también tenía mucha cercanía con Adriana Lastra, que dimitió el pasado día 18 como vicesecretaria general del PSOE.