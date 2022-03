Por María Peinado Lafuente

El último informe de CIMA publicado en 2020 refleja que la industria cinematográfica sigue dominada por hombres y no ha alcanzado la paridad, especialmente en áreas como la dirección y los presupuestos. Sin embargo, el feminismo progresivamente va ganando fuerza: películas y series son dirigidas y creadas por mujeres o reflejan historias de superación, de desigualdad, de injusticias… y aunque quede mucho por hacer, esto es una demostración de que vamos por el buen camino. Con motivo del 8M y para celebrar la presencia de las mujeres en el séptimo arte, hemos preparado una lista de películas y series basadas en historias de mujeres que no te puedes perder y que se pueden encontrar en las principales plataformas de streaming.

Series

Nevenka: Una docuserie en la que a través de 3 episodios se relata el acoso sexual que sufrió Nevenka Fernández por parte del alcalde de Ponferrada, Ismael Alvarez. Nevenka fue la primera mujer española en lograr la condena de un cargo político por acoso sexual. A pesar de ganar la batalla judicial fue gravemente criticada por parte de la sociedad y se encontró con muchas dificultades para encontrar trabajo, por lo que se vio obligada a marcharse del país. 20 años después Nevenka rompe su silencio.

Vida perfecta: Esta serie dirigida y creada por Leticia Dolera, nos presenta la realidad de tres mujeres que tras superar la treintena, viven una crisis existencial. Rompiendo con toda clase de tabúes, se nos presenta a mujeres reales que a pesar de tener todo planeado en sus vidas, deciden cambiar por ellas mismas el rumbo de los acontecimientos, demostrando que no hace falta llevar vidas perfectas para ser felices.

La asistenta: Inspirada en la autobiografía de Stephanie Land, Alex una madre soltera recurre a limpiar casas para tratar de llegar a fin de mes y darle una vida mejor a su hija. Esta madre devastada por el maltrato causado por su pareja, intentará rehacer su vida, lejos de todo aquello que le ha causado daño. Desde su estreno el pasado mes de octubre, son ya millones las personas que se han puesto en la piel de esta auténtica madre coraje.

Unbelievable: Historia basada en un caso real. En el año 2008 Marie, una joven de 18 años, denuncia ante la policía que un hombre ha entrado en su apartamento en mitad de la noche, la ha atado, le ha vendado los ojos y la ha violado durante horas. Finalmente decide retirar la denuncia al ser acusada de mentir ante la justicia y sufrir una presión social constante. Años más tarde, se inicia una investigación por una serie de violaciones en ciudades cercanas a la víctima que coinciden con los datos que en su día la joven denunció.

La otra mirada: Un colegio femenino de Sevilla aferrado a las tradiciones propias de ese tiempo, recibe un día a una nueva profesora con unas ideas muy transgresoras pero que huye de un misterioso pasado. Una trama creada con el objetivo de visibilizar el papel de la mujer en los años 20 del siglo pasado, aunque al mismo tiempo reivindica los derechos tan esenciales que se siguen pidiendo hoy en día.

Destacables son también las producciones que se están llevado a cabo en España relacionadas con algunos de los asesinatos de jóvenes más mediáticos en la historia de nuestro país:

¿Dónde está Marta? pretende poner fin de una vez por todas al calvario que sufren los padres de Marta del Castillo que aún siguen sin saber dónde se encuentra el cuerpo de su hija, en paradero desconocido desde 2009.

Dolores: La verdad sobre el Caso Wanninkhof. Dolores Vázquez, víctima de uno de los mayores errores judiciales de la historia reciente de España, habla públicamente sobre su doloroso pasado y aborda preguntas que aún no han sido respondidas. Estrechamente vinculada a la familia Wannikhof por haber tenido una relación con Alicia Hornos, madre de la víctima, Dolores fue acusada de haber matado a Rocío.

El caso Alcàsser: este caso tuvo tal impacto que medios internacionales se hicieron eco de la noticia. Míriam, Toñi y Desirée, unas jóvenes de catorce y quince años fueron secuestradas mientras se encontraban haciendo autostop para acudir a una discoteca. Posteriormente fueron violadas, torturadas y asesinadas. Después de 30 años aún hay cabos sueltos sin resolver.

Películas

Madres paralelas: La película de Almodóvar sigue dando mucho de qué hablar, hace un par de semanas se anunció que está nominada a dos Oscars. Protagonizada por Penelope Cruz junto a Milena Smit y Aitana Sanchéz-Gijón, narra la historia de dos mujeres Janis y Ana que coinciden en la habitación de un hospital donde van a dar a luz. Ambas madres solteras, quedaron embarazadas accidentalmente, durante esta experiencia compartida estrecharán lazos, e iremos descubriendo como sus vivencias prácticamente opuestas resultan estar extrañamente entrecruzadas.

Moxie: Basada en la novela homónima de Jennifer Mathieu, cuenta la historia de Vivian, una adolescente de 16 años que cansada del ambiente sexista y tóxico de su instituto, decide emprender una revolución a través de la publicación de una revista, con la que dará visibilidad al machismo y sexismo al que se enfrentan chicas como ella en su instituto. En esta película se plasman situaciones machistas que perfectamente se viven en nuestro día a día, pero que con revolución y muchas ganas de cambiar el mundo, un día puede que de una vez por todas desaparezcan.

Chavalas: Protagonizada por Elisabet Casanovas, Vicky Luengo, Carolina Yuste y Angela Cervantes. Cuenta la historia de cuatro amigas inseparables en la adolescencia, que vuelven a encontrarse en el barrio para revivir una auténtica y tragicómica amistad. La realidad las obligará a enfrentarse a aquellas adolescentes que fueron y a las mujeres que quieren ser.

La nueva versión de la Cenicienta: Ha dado un giro de 360º a la clásica película Disney. Cenicienta tiene sueños y metas que cumplir, no busca conquistar a nadie, ese no es desde luego su principal objetivo. Y aunque se enamora, no deja que eso interfiera en sus planes, tiene claro lo que quiere conseguir e irá a por todas, independientemente de si su “príncipe” la acompaña o no. Protagonizada por la cantante Camila Cabello es una muestra de que la sociedad está cambiando, las mujeres nunca han necesitado a nadie para brillar por sí mismas.