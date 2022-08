«No vamos a morir electrocutados, está todo controlado» se explicaba esta vecina en su cuenta de TikTok ante las críticas que ha recibido tras mostrar a sus hijos disfrutando de la piscina que ha montado en su salón

Cada ciudadano combate las altas temperaturas de diversas formas, como es el caso de Carmen Barrientos, una ceutí que ha optado por instalar una piscina hinchable en el salón de su casa, así lo mostraba en su cuenta de TikTok, donde el vídeo de sus hijos bañándose mientras ven la tele se ha hecho tan viral como polémica, y es que algunos usuarios alertaban del peligro que esta decisión supone no sólo por la presencia de los electrodomésticos sino por la estructura del piso a la que han asegurado podría afectar esta construcción «¡Espero que sea una planta baja sin sótano!» decía uno de los usuarios.

En los vídeos podemos observar como la familia disfruta de la piscina mientras su gato pasea por el mueble de la televisión «esto es un lujo, piscina olímpica de 800 metros cuadrados. Yo necesito una piscina más grande para traerme a las novias. No tengo, pero me las busco por tinder» comentaba su hijo.

Ante las críticas recibidas por los usuarios de esta red social, Carmen subió un nuevo vídeo para aclarar a los «susceptibles» que no corren ningún peligro. «No nos vamos a morir electrocutados. El gato no se va a ahogar ni va a tirar la tele. Estamos a prueba de bombas. Ya no hay cables por ningún lado, sólo el cablecito del motor de la piscina para que limpie el agua. Está todo controlado, más que un cangrejo en un cubo. El agua la vamos a vaciar con cubos y ya está. Este es el piscinón que nos hemos montado, y no quitamos la tele porque no nos sale de ahí abajo. Desde la piscina se ve muy bien». Actualmente ambos vídeos cuentan con un total de 38.577 visitas, aunque con los comentarios desactivados.