Así lo ha manifestado el asesor y consultor de seguridad, Juan Antonio Carbonell

«Consistiría en la creación de una herramienta eficaz, como es la Unidad Canina. Lo que se pretende es paliar la merma de agentes insuficientes en el Consistorio, a su vez dar solución a los problemas con los que se encuentran día a día estos agentes.

Es lógico que los ciudadanos ceutíes exijan a las administraciones que, sus policías se modernicen transformándose al ritmo que lo hace la sociedad» explicaba Carbonell, que aboga por la creación de esta unidad para la Policía Local de nuestra Ciudad .

Carbonell asegura que «teniendo en cuenta la situación tan sumamente crítica en la que vivimos actualmente, donde nos encontramos en una alerta terrorista 4, a las policías se les debería ampliar sus competencias, formarlas y dotarlas de los medios necesarios para actuar ante otro tipo de escenarios diferentes a los que ellos están preparados y acostumbrados».

Una idea que para el asesor de seguridad consiste en un «binomio formado por un policía y un perro adiestrado, el cual tiene una socialización impecable, adaptándolo totalmente al medio y a las exigencias que la propuesta requiera».

«Realmente, en materia de unidades caninas, no se ha escrito mucho, puesto que no se han realizado estudios pormenorizados que traten de las distintas materias en las que el perro utilizado de forma profesional, aporte su potencial. Es cierto que existe literatura monográfica en cuanto al adiestramiento del animal en una disciplina u otra, así como artículos científicos de etología, adiestramiento en general, educación y psicología canina. Del mismo modo que no existe una estadística que, permita evaluar los extraordinarios resultados del trabajo del perro de utilidad, más allá de las que puedan emitir de manera individual los cuerpos policiales o militares de forma anual para medir sus cartas de servicio».

Carbonell aseguraba que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevan muchos años utilizando estas unidades, con resultados de efectividad del cien por cien.

TIPOS DE SERVICIOS DONDE IRÍAN ORIENTADAS ESTAS UNIDADES

En lo que se refiere a los servicios a los que iría destinada esta unidad, Carbonell manifiesta que serían programas de drogodependencias en centros educativos, colaboración en la prevención de consumo de drogas en plazas y parques, colaboración y apoyo en materia de seguridad y detección en controles de tráfico, colaboración en materia de seguridad en detección en fiestas patronales (carnaval, Halloween, fiestas de navidad…) y en casos de violencia de género.

REGULACIÓN JURÍDICA

«Para poder llevar esta propuesta con éxito, donde actualmente no existe normativa específica que, establezca los requisitos que deben reunir nuestras policías locales para ejercer como guías caninos en una Unidad, va a depender del propio municipio y será éste el que lo regule. Así como la titulación requerida a los integrantes de dicha unidad».

COSTE DE ESTA PROPUESTA

Carbonell recalca la necesidad de realizar un estudio para concluir quién se encargaría de los costes que conlleva esta Unidad.

«Por un lado si es el mismo Consistorio quien sufraga los gastos en su totalidad, tendría que tener en cuenta que, tanto el adiestramiento de los animales, como el mantenimiento (vacunas, alimentos, aseo, alojamiento, etc) serían responsabilidad del mismo. También tendría que contar con los servicios de una empresa externa privada que se encargase tanto del adiestramiento, así como de la formación de los policías».

«Si en cambio, prefiere delegar en una empresa que se encargue absolutamente de todo, estaríamos hablando de que los costes, serían inferiores, ya que se ahorrarían en alojamiento, mantenimiento y demás, porque es la propia empresa la que se hace cargo de todos estos menesteres».

«Otra ventaja sería que, al necesitar el Consistorio el servicio de estos animales, solo tiene que llamar y contactar con la empresa contratada, para solicitar el número de perros que necesita y finalizado el evento, ella misma es la que los retira».

Juan Antonio Carbonell concluye afirmando que «esta es una propuesta muy simplificada, lo que intentamos es dar una idea a grandes rasgos de lo que se puede llevar a cabo. Sería una herramienta pionera dentro de nuestra Policía Local, si se pone en práctica en nuestra ciudad».