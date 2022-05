La consulta tendrá lugar este sábado en el pasaje situado en el Paseo de las Palmeras, número 14, en horario ininterrumpido entre las 10:00 y 14:00 horas

La Plataforma Estatal Monarquía o República han organizado una consulta popular no vinculante, este sábado 14 de mayo, sobre la forma de estado que prefieren los y las españolas mayores de 16 años. En Ceuta se podrá participar a través de Unidas Podemos, que ha puesto a disposición su sede para llevarla cabo. Todo aquel interesado puede acudir este sábado al pasaje situado en el Paseo de las Palmeras, número 14, en horario ininterrumpido entre las 10:00 y 14:00 horas.

Desde el partido han informado que en las zonas cercanas no se permitirá ningún tipo de propaganda que afecte a la consulta que se celebra para garantizar la mayor objetividad. El llamamiento general que todas las organizaciones convocantes han acordado señala que “en las sociedades democráticas los pueblos deciden sobre todas las cuestiones que les conciernen, entre ellas sobre una de las importantes, la forma de Estado. La mayoría de la población actual no tuvo oportunidad de votar la Constitución de 1978; pero quien sí pudo hacerlo, no tuvo la opción de elegir sobra la forma de Estado, ya que fue hurtado del debate en la llamada Transición democrática. Ni en aquel momento ni posteriormente hemos podido decidir. Por eso, numerosas organizaciones y colectivos hemos constituido una Plataforma unitaria, amplia y plural para impulsar una Consulta Popular Estatal Monarquía o República y que la ciudadanía pueda pronunciarse sobre una de estas dos opciones”.

De esta manera, continúan señalando que son “conscientes de que esta Consulta no podrá tener un carácter vinculante, pero es una vía de expresión, participación ciudadana y un acto democrático con el que, además, ejercemos nuestro derecho a decidir sobre todo lo que nos incumbe”.

“El próximo 14 de mayo va a ser una gran jornada de participación democrática y libre expresión popular en la que podremos votar sobre si queremos Monarquía o República”, aseguran, y vuelven a animar a toda la ciudadanía a participar en esta votación y dejar clara qué forma de Estado es la preferida para nuestro futuro común.