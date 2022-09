El partido Unidas Podemos en Ceuta ha emitido el siguiente comunicado al respecto de las polémicas declaraciones de la exministra del PSOE, Maria Antonia Trujillo, sobre Ceuta y Melilla

Desde el pasado o presente de las filas socialistas vuelven a incendiar el entorno ceutí. Cuando no es algún tema relacionado con el Sáhara es directamente contra la españolidad de Ceuta y Melilla. El partido socialista que aspira a ser alternativa de gobierno en Ceuta debe sentirse notoriamente apoyado por la ex ministra de Zapatero. Lo más triste de la situación es que se trata de una ex responsable de educación (consejera de Educación en la Embajada de España en Rabat hasta hace unos meses) que ha demostrado un ridículo y espurio conocimiento de la historia, que manipula y dirige directamente contra la sensibilidad e intereses de los ciudadanos de ambas ciudades españolas.

Según ha expuesto la socialista: “Ante los efectos nocivos de unas fronteras no sanas la respuesta política es el diálogo y no mirar hacia otro lado o el silencio… La reivindicación marroquí está plenamente justificada, inscrita en su ideario nacional y es irrenunciable”. ¿Ideario nacional?

¿Estamos ante la misma decisión que se ha tomado con el Sáhara pero a medio plazo?

Nosotras no vamos a defender la españolidad de Ceuta y Melilla ni vamos a desautorizar a una socialista porque ella sola se desautoriza pero ¿nos demuestra que podemos esperar desde ese lado del progresismo español? Y no la vamos a defender sencillamente porque ya lo hacen tanto la ley internacional: que no las considera colonias, como la Organización de Naciones Unidas (ONU) respaldando que son provincias españolas.

Mucho ánimo a los socialistas españoles realmente progresistas y más aún a los ceutíes de izquierdas que sienten cada centímetro cuadrado de esta ciudad en su piel. Como nos ocurre a nosotras.