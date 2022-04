El agente, que se encontraba fuera de servicio, está fuera de peligro en el Hospital Universitario, donde fue trasladado tras una primera asistencia en una clínica privada situada en los bajos de su edificio. El agente presenta una herida de bala en la cara con orificio de salida, causada por un arma de pequeño calibre

Fuentes del Instituto Armado han confirmado los hechos a El Foro de Ceuta, asegurando que hasta el momento no se ha podido tener contacto con el agente que se encuentra fuera de peligro, pero en observación, además no se descarta que pueda ser trasladado a Cádiz. Según las fuentes médicas consultadas por este medio, por ahora el agente no ha tenido que entrar a quirófano y la herida presenta orificio de salida. «Se desconoce qué ha pasado» aseguran las fuentes de la Benemérita, que confirman que su vida no corre peligro.

Es la Policía Nacional quien se encarga de realizar la investigación de este suceso, pero a nivel interno la Guardica Civil también abrirá diligencias para saber qué ha pasado, y qué ha motivado el disparo, ·si ha sido un accidente o no».