El equipo de Pediatría del Hospital Universitario de Ceuta, compuesto por Susana Cora, Attila Saringer y Faisal Hamed, recuerdan que los ensayos clínicos frente a la covid-19 en la edad pediátrica «han demostrado que la vacunación es eficaz y cuenta con un perfil de seguridad favorable»

El INGESA ha lanzado una campaña para animar a vacunar contra el coronavirus a los menores de entre 5 y 11 años, señalando que «es de vital importancia vacunar a este sector».

Así lo apoya el Equipo de Pediatría del Hospital Universitario de Ceuta, compuesto por Susana Cora, Attila Saringer y Faisal Hamed. Los facultativos defienden que los ensayos clínicos frente a la covid-19 en la edad pediátrica «han demostrado que la vacunación es eficaz y cuenta con un perfil de seguridad favorable». Por otro lado, afirman que «la vacunación es medida más efectiva para combatir la pandemia». Asimismo, insisten en que aunque la mayoría de casos de infección por coronavirus en niños y niñas «ha cursado de manera asintomática o leve, existen casos graves«, añadiendo que no hay que olvidar los daños colaterales como la falta de sociabilidad que tan imprescindibles son para su desarrollo.

Durante el video, se aprecian a cuatro niños y niñas reivindicando su momento para vacunarse contra el coronavirus: «por eso yo me vacuno». «Por nuestros padres, por nuestros abuelos, por eso yo me vacuno; la vacuna nos protege a todos, por eso yo me vacuno; porque quiero acabar con la pandemia, por eso yo me vacuno», sentencian.

Sanidad recuerda que continúa disponible en la web de la Ciudad el formulario para la inscripción de los nacidos entre 2010 a 2016.