Dos casos parecidos. Los dos muy mediáticos, personas conocidas y con reconocimiento social. Uno era un reputado profesor y el otro, un prestigioso médico. A los dos se les acusó de un presunto delito de abuso de menores, el profesor ya fue condenado a 18 años y medio de cárcel, así como una medida de 10 años de libertad vigilada, frente a los 66 años de prisión que pidió la Fiscalía; el médico y político está inmerso en el procedimiento judicial, y ha ingresado en prisión provisional

¿Por qué el exprofesor de los Agustinos sigue en libertad, pese a haber sido condenado y Javier Guerrero ha entrado a prisión sin tener una condena firme? Según fuentes judiciales cercanas a los dos casos, se entra en prisión provisional por tres motivos: el riesgo de fuga, el riesgo de reiteración delictiva -por antecedentes, circunstancias-, y el riesgo de ocultar -o destruir- pruebas, o atentar contra la/s víctimas.

En el caso del exprofesor de los Agustinos, actualmente no ha entrado a prisión porque su abogado interpuso recurso a una instancia superior, por lo que la condena deja de ser firme y no debe entrar a prisión, sin embargo, tampoco entra en prisión provisional porque no se cumple ninguno de estos tres motivos de riesgo: el exporfesor ya estaba jubilado, no tenía contacto con los alumnos, no había riesgo de fuga ni de eliminación de pruebas.

¿Qué pasa con Guerrero? Pues según estás fuentes, el juez toma esta drástica decisión basándose en las posibilidades reales de este riesgo de reincidencia, fuga u ocultación/eliminación de pruebas.

Sin embargo, la medida de prisión provisional puede ser revisada tantas veces se solicite e incluso pedir una fianza ante el juzgado que lleve la causa, algo que recibe el nombre de «modificación de la situación personal», por lo que es previsible que el abogado del político y médico ceutí solicite ante el juzgado de instrucción numero 3 de Ceuta que se revise la entrada en prisión provisional o que se imponga el pago de una fianza para poder esperar fuera de la prisión hasta la celebración del juicio.