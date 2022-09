El PSOE pregunta a la derecha y a la ultraderecha de “qué lado están cuando se trata de defender los intereses de Ceuta y de los y las ceutíes”

El PSOE de Ceuta pregunta a la derecha, PP, y a la ultraderecha, Vox, ceutí “de qué lado están cuando se trata de defender los intereses de Ceuta y de los y las ceutíes”. La pregunta del secretario general de los socialistas ceutíes, Juan Gutiérrez, llega tras la celebración del Pleno de Senado en que se aprobó, con el apoyo de todos los grupos excepto el Partido Popular, que se ha abstenido, y la ultraderecha, que ha votado en contra, el informe de la Ponencia de estudio sobre la insularidad y la situación periférica de las ciudades de Ceuta y Melilla que salió de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico de la Cámara Alta el pasado mes de junio.

En las conclusiones de la ponencia se consideran necesarias medidas específicas para abordar los problemas de Ceuta y Melilla, con el fin de generar más empleo y atraer más inversiones, además de la potenciación de la transformación digital. Esta ponencia fue una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista con la pretensión de obtener un diagnóstico real y fidedigno de las problemáticas que afectaban a Ceuta y Melilla y que permitiera plantear recomendaciones y soluciones sobre la base de lo que los ponentes manifestaban, “pero esto es evidente que no le interesa en absoluto a la derecha y a la ultraderecha ceutí”.

“En el caso del Partido Popular su posicionamiento es aún más grave, ya que, en un verdadero juego de trileros, hacen un discurso en Ceuta y otro muy distinto a nivel nacional, con el que muestra, como es este caso, su actitud negacionista y que no le interesa para nada la defensa de nuestra ciudad y sus vecinos”, ha denunciado.

Como ha defendido el Grupo socialista en la Cámara Alta, “el informe ha querido ser riguroso con lo que planteaban los ponentes, pero ustedes querían plantear un programa electoral como arma arrojadiza al Gobierno y es lo que el resto de los grupos no íbamos a permitir por respeto, en primer lugar, a los ponentes, dejó claro en la sesión nuestra senadora”, Paloma Hernández Cerezo.

El PSOE incide en que a ponencia recoge no solo creación de actividad económica, sino que también estén vinculados a políticas sociales, puesto que de nada nos sirve crear economía si después eso no repercute en la mejora de la vida de la gente, porque debemos decir que estos territorios son los que cuentan con unos altos índices de pobreza y de desempleo, también entre los más jóvenes, “algo que la derecha y la ultraderecha no quieren ver y no tienen voluntad para buscar soluciones”.

En el documento de conclusiones aprobado se contempla para Ceuta una apuesta por la digitalización y la innovación de las empresas para ser más competitivas, incidir en potenciar la formación profesional para que se adapte al mercado productivo de cada territorio y también hacer del turismo un elemento tractor que genere economía. También se destaca las necesidades en vivienda por la fragmentación y la limitación de los territorios, el desempleo juvenil y la dependencia.

Por último, el PSOE de Ceuta asegura que hay reconocer que en paralelo a los trabajos que se estaban desarrollando en esta ponencia, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha estado legislando y poniendo en marcha diferentes medidas para dar respuesta en corto plazo a algunas demandas recogidas. Para empezar, la Ley de formación profesional, que ya es una realidad, y va a suponer un cambio en el modelo educativo y productivo; los fondos destinados a las comunidades autónomas para construir vivienda pública; el bono joven de ayuda a la vivienda; la reforma laboral, que ya se está notando en Ceuta y que ha permitido la contratación indefinida también de nuestros jóvenes y los 46 millones de euros para la mejora de la competitividad turística de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, con una partida específica para cada uno de esos territorios; el Plan estratégico de Ceuta.