¿Te has sentido discriminado o discriminada por tu origen racial o ético? Wafa Abdelatif la educadora social al frente de esta iniciativa. También se encarga de orientar y de establecer mecanismos de denuncia segura para las personas que se han enfrentado alguna vez a una situación de marginación

El Programa RED de la Fundación Cepaim es una iniciativa para el acompañamiento, orientación y establecimiento de denuncia segura para víctimas de odio y discriminación étnica y racial. Wafa Abdelatif es educadora social y es la técnica del proyecto en Ceuta. El servicio lleva funcionando en la ciudad autónoma desde marzo de 2022 y, aunque al principio costó «arrancar», poco después comenzó a hacer gala de su nombre, convirtiéndose en una especie de «red» ramificada que va extendiéndose a través del boca a boca de los mismos usuarios y usuarias que han pasado por él. En estos momentos, trabaja con cerca de 50 casos.

«Muchas personas vienen pensando que lo que les ha ocurrido no es grave, pero sí lo es porque afecta a su integridad», asegura la educadora social, que reconoce que hay gente que sigue adelante con el programa, pero también a quien no les interesa y se apartan. A su oficina llegan personas a las que les han roto el cristal del coche o les han quemado el buzón: «pero no lo consideran un delito de odio, sino un enfrentamiento rutinario y no le dan importancia». El papel de Cepaim es «tumbar» situaciones así, dándoles a conocer que tienen derechos para hacer frente a ese delito de odio. Se trata de un programa de acción y reacción que va dirigido a las víctimas para ayudarles a salir de esa situación, pero también una herramienta de educación y prevención para evitar ser agente activo en algún tipo de discriminación.

Entre los objetivos del programa se encuentran la detección, identificación y atención integral de casos de discriminación racial y étnica, de oficio por la entidad, por derivación interna y en medios digitales. Asimismo, se ofrece atención y orientación jurídica a víctimas de delitos de odio y discriminación. Abdelatif también desarrolla acciones formativas para personas susceptibles de sufrir este tipo de marginación. El programa cuenta, a su vez, con un buzón de atención externo para víctimas o potenciales víctimas de discriminación. «A veces ni siquiera diferencian entre discriminación o prejuicio y no saben qué es un estereotipo», mantiene la técnica.

Entre las labores de la educadora social están las de cumplimentar fichas identificativas, sistematización y estadísticas de casos para promover un mejor análisis de las dinámicas del odio. Es aquí donde comienzan a preguntarle sobre su vida para que el usuario o usuaria pueda sentir confianza, cuando ya han contado sobre su vida, le hacen la pregunta clave: «¿alguna vez te has sentido inferior?». Desde su oficina, combate la situación de infradenuncia mediante acciones formativas y acciones de coordinación, además de la elaboración de materiales formativos y su difusión. Cuentan con una guía y una infografía para detectar de forma segura los delitos de odio y discriminación racial. Asimismo, se llevan a cabo acciones comunitarias para la prevención, así como reuniones de coordinación e intercambio de buenas prácticas con operadores sociales y jurídicos.

En cuanto a las actuaciones con los usuarios y usuarias del programa, Wafa se encarga de diagnosticar para identificar y evaluar a la persona que puede estar sufriendo una situación de discriminación. Por ello, entrevista y valora cada uno de los perfiles, además de las necesidades y demandas. Posteriormente, se diseña y se planifican estrategias de intervención tanto individualizadas como colectivas. Se informa sobre la situación y se dan a conocer a los y las participantes de los servicios, recursos y demandas concretas con los que cuentan: asesoramiento social, jurídico, psicoterapéutico, educativo, en material de vivienda y administrativo.

También se lleva a cabo un acompañamiento psicoterapéutico o psicosocial, jurídico, social, educativo y de gestiones administrativas. Por ejemplo, Abdelatif ha acompañado a sus usuarios y usuarias al Registro o al Padrón de Habitantes, incluso al SEPE. La mediación entre dos o más partes es otros de los servicios que se llevan a cabo, tanto de forma social, intercultural, comunitaria, en la convivencia, para reducción de impagos y para el acceso y mantenimiento de la vivienda; con entidades bancarias, en el ámbito sanitario y laboral. El ingrediente común de cada una de las situaciones que le llegan a Wafa es el miedo. Cuando le trasladan una situación de discriminación o delito de odio, la víctima no denuncia «por miedo a que no les tramiten la documentación de la residencia, por miedo a represalias y a que les pase algo». Las acciones formativas en igualdad de oportunidades y gestión de la diversidad, así como para el fomento de la participación e interculturalidad también la trabajan con los y las participantes. Por último, se hace un seguimiento de las actividades vinculadas con el proyecto, estudios de caso e intervención, en derivaciones externas, jurídico, social, psicoterapéutico y en la convivencia.

En acciones formativas han trabajado tanto con residentes de Piniers así como con el alumnado y el profesorado de Educación Social del Campus Universitario de Ceuta de la Universidad de Granada. En octubre ofrecerán acciones formativas en los centros educativos de la ciudad. «Hay un chico de Sudán que lo detecté en las rutas callejeras que realizamos en los refugios y ahora está en Francia«, cuenta la educadora social, que cuenta que este chico ha evolucionado mucho y ahora ha ayudado a más compañeros a ponerse en contacto con el Programa RED. Para Wafa el éxito no solo es la satisfacción de las personas que pasan por ella, sino aquellas que con su ejemplo ayudan a otras a encontrar la ayuda, porque esa es la misión de Cepaim, crear una red de cuidados para combatir el odio y la discriminación racial o étnica.