Sin educación no hay civilización.

Ceuta lleva liderando las estadísticas de abandono educativo temprano, pese a mejoras en los últimos años, de la Unión Europea junto con la de fracaso escolar. De la formación a lo largo de la vida “mejor ni hablar”. ¿Son suficientes indicadores de un enorme problema?

El propio Gobierno ha reconocido no hace mucho que “Ceuta presenta uno de los porcentajes más altos de población en riesgo de situarse dentro del umbral de la pobreza” porque “las características de las familias, con ingresos muy bajos debido a empleos muy poco cualificados de los progenitores, su bajo nivel de estudios y la carencia en los menores de circunstancias adecuadas para dedicarse al estudio en el ámbito familiar, hacen que en muchos casos supongan una causa en el fracaso escolar de los alumnos, que los lleva a su abandono con el intento de acceder al mercado laboral”. “Todos estos factores se ven agravados por la situación de Ceuta como ciudad fronteriza, que condiciona el perfil del alumnado en sus centros”.

Es perentorio minimizar el fracaso educativo en cualquier etapa, comenzando por las iniciales para evitar su traspaso a las siguientes. Es decir, el fracaso escolar en primaria se traslada a secundaria y da ahí a la siguiente etapa educativa.

Los datos avalan que la participación de la población adulta en procesos de recualificación conlleva un aumento más que notable de la productividad (entre un 5% y un 30%), mejoran las oportunidades de empleo, y tanto los salarios como la calidad del trabajo. Es por eso que los países más avanzados del mundo se están esforzando considerablemente en potenciar la educación a lo largo de toda la vida.

Propuestas:

Hay que reducir la ratio educativa en cualquiera de las etapas no superando bajo ningún concepto los veinte alumnos por clases. Esto se consigue con mayor inversión pública por parte del MEFP.

Debemos fortalecer la FP de nuestra ciudad y hacer que mire hacia la península y Europa en sí misma. Esto se consigue con mayor inversión pública por parte del MEFP. A la par que desarrollar al máximo tanto los certificados profesionales y la acreditación de competencias profesionales.

Debemos fomentar la formación a lo largo de la vida vinculándola con la FP a través de sus cursos de especialización junto con la promoción de la matriculación modular en los distintos títulos como medio de aprendizaje continuo y vía de recualificación profesional en caso de ser necesario. Esto se consigue con mayor inversión pública por parte del MEFP.

Equidad rima con sostenibilidad.

La juventud ceutí no puede emanciparse. Precariedad laboral, limitaciones formativas, dificultad de acceso a la vivienda son los mayores enemigos de nuestros jóvenes. Podemos y debemos actuar sobre ellos. Los datos son terribles, aproximadamente tres de cada cuatro jóvenes entre 18 y 34 años viven con sus padres.

A este panorama social debemos añadir una imagen paradigmática por desgracia para Ceuta, una imagen que retrata un entorno caracterizado por el deterioro ambiental, la baja calidad del espacio público y la muy mejorable salud urbana y humana.

Ceuta posee una elevada densidad de población que coexiste en una ciudad pésimamente distribuida y planificada.

Actualmente el espacio destinado al vehículo privado (circulación y aparcamiento) está sobredimensionado teniendo como consecuencia una ingente disminución del espacio público disponible para peatones y residentes. Por si esto no fuese poco, a nadie escapa la conciencia de los graves problemas derivados de la contaminación atmosférica sin menospreciar el daño causado a nuestra salud por, la no menos grave, contaminación acústica.

Propuestas:

B Crear un parque Público de Viviendas que además ataje la pobreza energética mediante acuerdos con suministradores.

B Modificar el skyline ceutí dentro de nuestras posibilidades con edificios que ayuden a descongestionar zonas para disfrute de la comunidad. Los panoramas urbanos son una excelente aproximación a las capacidades reales de una ciudad.

B Proyecto vital de regeneración de la zona portuaria con la incorporación de terrenos a la trama urbana siguiendo el ejemplo de Málaga, adecuado a nuestras características.

B Proyecto de implementación de la zona fronteriza con la incorporación de actuaciones de dinamización económica relacionadas con el sector servicios.

Mercado de trabajo vs mercadeo con el trabajo

De nuevo nos encontramos encabezando las listas nacionales y europeas en cuanto al número de desempleados o en lo referente a la precariedad laboral. Los que peor lo pasan son los jóvenes, pero también hay muchos trabajadores en su madurez que estás siendo desatendidos.

Propuestas:

@ Crear empresas de gestión municipal para todos aquellos empleos demostrados como estructurales a través de los planes de empleos, para aquellos que son competencias del estado sacar el número de plazas adecuadas a estas necesidades vía oposiciones.

@ Potenciar la formación de nuevos nichos de negocio y oportunidades en el devenir de las actividades productivas ceutíes, como por ejemplo la educación ambiental o el turismo ecológico. Para ello se desarrollará Spin-off académicos (medida que ya está respaldada por la Unión Europea a través de diferentes programas con el objetivo de trasladar a la empresa el conocimiento adquirido en la universidad).

@ Subvencionar la creación de empresas dedicadas al turismo ambiental o ecológico y a las actividades con la naturaleza que tengan en plantilla un elevado número de jóvenes.

@ Intentar acabar con la pobreza infantil mediante el uso de los planes de empleo del SEPE como medida urgente de choque. Estos planes de empleo debieran ser exclusivamente para hogares en riesgo de exclusión social con pobreza infantil. Ni un solo hogar sin un salario. Lo mismo hemos de decir sobre los planes de empleos municipales.

LA POLÍTICA NO ES PARA ENRIQUECERSE SINO PARA ENRIQUECER NUESTRA SOCIEDAD

Acaparar bienes es el fin primordial del mal político, o del corrupto. Debemos dar a la clase política la oportunidad de demostrar cuánto le importa su sociedad. Hablemos de monedas sociales. La mayoría son complementarias a las de curso habitual. Su objetivo a partir de la focalización de su finalidad, bien en un fin concreto o en una comunidad, es que el dinero deje de ser un medio para la especulación y esté en cualquier instante vinculado a la economía real. Por este motivo su acaparamiento no tiene sentido, no generan intereses. Van unidas a la producción y no a la especulación. Insisto.

Por otro lado las monedas sociales propician el empoderamiento de la gente. Cualquier persona puede conseguir un dinero adicional a partir de lo que ellas son capaces de hacer y de producir, mejoran y desarrollan la relación entre las personas y acrecientan el sentimiento comunitario.

Propuestas:

‘ Creación de la Caballa Social como moneda comunitaria solidaria para la Ciudad Autónoma de Ceuta.

‘ Que los políticos ceutíes cobren sus dietas por asistencias a plenos o cualquier otra faceta derivada de su servicio público en moneda social, la Caballa Social.

‘ Que cualquier cargo ya sea del Estado o de la Ciudad cobre al menos el 30% de su sueldo en Caballa Social.

‘ Creación de bancos de tiempo remunerados en Caballas Sociales.

La Caballa Social sería la gran vara de medir para esclarecer quienes creen en esta ciudad.

No quiero concluir sin incidir una vez más en la lucha contra la desigualdad. Y estamos hablando de esperanza y calidad de vida: hay estudios que demuestran como en grandes ciudades la esperanza de vida media entre los residentes en los barrios más ricos o en los barrios más desfavorecidos puede distar hasta 10 años. En los barrios más pobres se muere más joven.