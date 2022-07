En las áreas más afectadas las temperaturas serán de más de 40ºC. Las temperaturas nocturnas también serán elevadas

La Dirección General de Protección civil y Emergencias del Ministerio del Interior, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), alerta por altas temperaturas en amplias zonas del país y pide máxima precaución para evitar incendios forestales.

Durante el fin de semana, se prevén altas temperaturas en amplias zonas, especialmente del centro y del sur peninsular. En las áreas más afectadas se esperan máximas en torno a los 40ºC. Las temperaturas nocturnas serán también elevadas.

Hoy viernes, tienen aviso naranja con riesgo importante, zonas de Córdoba y Granada. Mañana sábado, tienen activado aviso naranja áreas de Badajoz. El domingo, zonas de Cáceres, Badajoz y Córdoba.

Las altas temperaturas conllevan importante riesgo de incendios forestales. Es preciso extremar las precauciones para evitar su aparición. Si descubre el fuego en su inicio, avise al 112 inmediatamente.

Además, durante el fin de semana, existe riesgo por lluvias intensas y tormentas en zonas de Aragón, Cataluña, Castilla-la Mancha y Comunidad Valenciana. Hoy viernes, hay zonas de Teruel y Castellón con previsión de hasta 30-40 litros/m2 en 1 hora.

Recomendaciones

Ante altas temperaturas

• Limite la exposición al sol.

• Manténgase en lugar bien ventilado.

• Ingiera comidas ligeras y regulares, ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas.

• Beba frecuentemente agua o líquidos.

• Vístase con ropa de colores claros, cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza.

• Evite ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día.

• Interésese por las personas mayores y enfermas, y aquéllas que vivan solas o aisladas.

• Tenga en cuenta que las altas temperaturas favorecen el riesgo de incendios forestales.

Para prevenir incendios forestales

• Preste especial atención a las normas de la Comunidad Autónoma sobre prevención de incendios y periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos.

• Evite arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol. Las negligencias provocan gran parte de incendios forestales.

• Se prohíbe encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos.

• Acampe sólo en zonas autorizadas, puesto que éstas cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio y es más fácil la evacuación.

• Si descubre el fuego en su inicio, avise al 112 inmediatamente.

• En caso de verse sorprendido por un incendio, evite penetrar en el monte o bosque. Vaya siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible.

• En caso de emergencia por incendio forestal, atienda siempre las indicaciones de las autoridades competentes.

Ante lluvias intensas

• Si va conduciendo, disminuya la velocidad, extreme las precauciones y no se detenga en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua.

• Si tiene que viajar, procure circular preferentemente por carreteras principales y autopistas.

• En caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, se debe tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos. El rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos, provocando daños a bienes ajenos e incluso obstaculizar el flujo natural de la corriente.

• Si comienza a llover de manera torrencial, piense que existe riesgo de inundación. No atraviese con su vehículo ni a pie, los tramos inundados, porque desconoce lo que puede haber debajo del agua y localice los puntos más altos de la zona. No intente salvar su automóvil en medio de una inundación.

• Si se encuentra en el campo, hay que alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitando atravesar vados inundados. Igualmente, debe dirigirse a los puntos más altos de la zona.

• No obstante, el difícil pronóstico de los fenómenos tormentosos aconseja mantenerse informado en todo momento de la posible evolución de los cambios meteorológicos.

Ante el riesgo de tormentas

• El peligro de las tormentas para las personas se produce, fundamentalmente, en campo abierto. No obstante, en los núcleos urbanos también hay peligro de caída de rayos, por lo que es conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse. En las viviendas se aconseja evitar las corrientes de aire. Si va conduciendo, un vehículo cerrado puede ser un buen refugio.

• Si la tormenta le sorprende en el campo, evite correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias. No se refugie bajo los árboles y aléjese de alambradas y objetos metálicos.