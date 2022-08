El turismo náutico en nuestra urbe es un campo muy poco estudiado y las publicaciones sobre este tema en concreto son muy escasas. No se debe obviar que en Ceuta se dan las condiciones idóneas para potenciarlo y desarrollarlo.

Para una óptima gestión, sus administradores deben tener visiones antagónicas sobre el turismo que puede generar y sus estructuras. Actualmente el control sobre el Puerto es inexistente, al igual que su seguridad, tampoco la hay, ni se le da importancia alguna al turismo. Un buen turismo náutico es un bien dinamizador del espacio turístico litoral del entorno, tal y como ocurre en la Ciudad Condal, convirtiéndose en un destino ideal consolidado.

Tenemos que entender que el litoral no solo está compuesto por nuestras playas sino también por las actividades náuticas que se pueden realizar en el Puerto y las instalaciones de recreo que pueden ofrecer en el mismo. Actualmente todavía no se ha asumido el turismo náutico como un producto turístico independiente y si queremos ver cambios reales y que este Puerto sea un referente no deben permitir que solo sea disfrutado por segmentos elitistas y socios, las diferentes opciones deben abrirse a todo aquel que esté interesado en sus servicios y por lo tanto, que cualquier persona lo pueda utilizar a un coste asequible. Claramente la propiedad, mantenimiento y amarre de una embarcación en una instalación náutica de recreo, tiene un coste difícilmente asumible para la totalidad de las personas, dando lugar a que las altas de nuevos socios vayan disminuyendo.

Un actor importante para que este Puerto funcione y de ganancias es la propia Administración Pública, cuya función debería ser la de coordinar la oferta náutica existente con el destino, además de controlar el área de influencia y la captación de nuevos turistas. Deben llevar actuaciones genéricas como el análisis de agentes náuticos que oferten actividades para tal fin, sensibilizar a los gestores de empresas del conjunto del turismo global, analizar la existencia de accesibilidad por parte del turista al producto, analizar sus infraestructuras y servicios con vistas a su uso turístico, valorar puntos fuertes y débiles del mismo y así un larguísimo etcétera.

No debemos olvidar que para que todo funcione correctamente este Club Deportivo debe tener sistemas de seguridad integrales que permitan el correcto funcionamiento del mismo, de hecho, estas instalaciones tan complejas debido al tamaño, zonas de acceso, afluencia de personas, materiales de alto valor, necesitan de una empresa de seguridad experta en este campo, con profesionales formados y con las herramientas idóneas para desempeñar su labor.