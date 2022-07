Síncopes, lipotimias, insolación y agotamiento por calor son otras afecciones ocasionadas por la llegada de las altas temperaturas. Cómo prevenirlas es tan importante como detectarlas. Modificar el horario de la actividad deportiva, elegir el tejido y el color de ropa adecuado y optar por tipos de comida más favorables a la hidratación, son algunas de las recomendaciones que nos hace el jefe de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta, Julián Domínguez

El verano es la estación más esperada del año por la llegada de las vacaciones. Esta época viene acompañada de una subida de temperaturas que, aunque en la playa o en la piscina puede ser hasta agradable, la realidad es que para muchas personas acaba resultando peligrosa e, incluso, mortal. Según el panel de Monitorización de la Mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), dependiente del Ministerio de Sanidad, desde el 21 de junio que comenzó el verano y hasta este viernes, 1.499 personas han fallecido a causa de las altas temperaturas en todo el país, una de ellas en Ceuta, siendo los días más críticos el 18 y 19 de julio. El caso de la muerte del trabajador de una empresa de limpieza viaria en la Comunidad de Madrid ha conmocionado a los españoles.

Para conocer más acerca de las diferentes afecciones con respecto a las temperaturas, hemos querido hablar con el jefe de Medicina Preventiva, Salud Pública y Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Universitario de Ceuta, Julián Domínguez. Pero no está solo el golpe de calor, en esta época también cobra protagonismo otras como la lipotimia, la insolación o el síncope. La alimentación, la ropa y el deporte son otros factores a tomar en cuenta para evitar complicaciones. Domínguez define el golpe de calor como un trastorno ocasionado por un exceso de calor en el cuerpo que se produce, generalmente, al estar expuesto a altas temperaturas durante mucho tiempo, también puede ser la exposición prolongada haciendo ejercicio físico sea alta o no la temperatura, o porque exista una protección inadecuada contra el calor. Se produce cuando el cuerpo pasa de los 40 o 40’5 grados centígrados o más y tiene lugar en verano o en trabajos que se hagan con altas temperaturas. El golpe de calor es la figura extrema del efecto del calor sobre las personas.

El síncope es una exposición prolongada a temperaturas excesivas y el facultativo explica, por ejemplo, que esta afección puede darse en formaciones militares en las que los soldados permanecen activos o de pie mucho tiempo, con un cambio de postura brusco puede provocarse una bajada de tensión y eso disminuye la llegada de sangre al cerebro. La deshidratación, propiamente dicha, es algo más frecuente en personas que tengan problemas metabólicos y en niños, por falta de electrolitos que van acompañados con problemas intestinales. Luego hay otra problemática que es el agotamiento por calor y los síntomas son náuseas, fatigas, que se va produciendo de una forma más rápida cuando se han metido líquidos por sudoración. Domínguez admite que para cualquier persona no es fácil reconocer sus síntomas, menos aún cuando tiene antecedentes, a la hora de iniciar un diagnóstico, que suele ser un «efecto para la salud a causa de la exposición prolongada».

Julián Domínguez / Antonio Sempere

En el caso de las personas que se exponen al calor por ocio en piscinas, playas y demás, según Domínguez, el riesgo no debería existir si se toman las precauciones adecuadas, entre las que destaca no tomar el sol en las horas más críticas entre las 12:00 y las 16:00 horas -depende del día, de la velocidad del viento, la humedad, etc.-, aclimatarse previa y progresivamente, aplicar protección solar e hidratarse. Todo esto depende también de la condición física de cada persona ya que, por ejemplo, el sobrepeso o la obesidad puede resultar factores de riesgo, la ingesta de medicamentos como los antihistamínicos, los diuréticos, los antidepresivos, que pueden producir problemas para mantener la temperatura normal. También interfiere la existencia de factores individuales médicos con antecedentes como enfermedades del sistema cardiovascular, respiratorias, diabetes, insuficiencia renal, así como las personas de edad avanzada que tienen un riesgo de deshidratación porque «la termoregulación se va alterando poco a poco ya que se disminuye la sensación de sed y se bebe menos».

En cuanto a la ingesta de agua, Domínguez recuerda que lo recomendable es tomar más de un litro y medio, e incluso más dependiendo de si se ha sudado o se ha estado expuesto al sol. «Siempre que haya sensación de sed hay que beber, pero además, siempre adicionalmente cuando pensemos que hemos estado más expuestos al sol o hayamos hecho algún ejercicio físico porque beber de más no nos va a producir problemas, solo en las personas que tengan enfermedades», Si se hace ejercicio físico, que sea en las horas más frescas del día y evitar la alta intensidad. Con respecto a la ropa, buscar colores claros así como tejidos respirables. Y, en cuanto a la comida, evitar las que tengan alto índice de grasas, azúcares, en pos de los alimentos de tipo vegetal, con verduras y frutas. Cabe recordar que no son las mismas recomendaciones para la ciudadanía de a pie que para el personal laboral. Aunque dentro de la prevención de riesgos laborales, cada categoría laboral o grupo profesional. No está igual de expuesto a las altas temperaturas un bombero, que un panadero o un trabajador de un horno industrial.

Desde El Foro de Ceuta hemos solicitado información al gabinete de comunicación del INGESA acerca de si se han registrado incidencias en el Hospital Universitario de Ceuta con respecto a golpes de calor pero no hemos recibido respuesta. Domínguez confirma que, en el caso de quemaduras solares, sí que le consta que se han recibido. Según el jefe de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta, nuestra ciudad se encuentra dentro de los niveles verdes -favorables- en el índice Kairós, que se trata de un sistema de avisos de mortalidad basado en de superación del umbral crítico del 10% de incremento de la tasa de mortalidad durante un periodo de análisis.