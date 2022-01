El colectivo transfronterizo reconoce que han sido muchas las personas que han puesto rumbo a la Península para regularizar su situación. «Ni sé cómo se han ido, ni lo quiero saber, porque no quiero irme de Ceuta», apunta la portavoz, que reconoce que los empleados se sienten «estafados» y apoyan las reivindicaciones llevadas a cabo desde hace ya seis meses

Los trabajadores y trabajadoras transfronterizas han vuelto a concentrarse un lunes más en la Plaza de los Reyes para pedir una solución a la Delegación del Gobierno ante la situación de bloqueo en la que llevan casi dos años desde que se cerrara la frontera con el estado de alarma a causa de la pandemia del coronavirus.

Sus reivindicaciones se hacen más fuertes, pero sus peticiones no han cambiado: poder viajar a Marruecos para visitar a sus familias con la garantía de poder regresar a Ceuta a sus puestos de trabajo. Recordamos que se trata de trabajadores y trabajadoras dadas de alta en la Seguridad Social que cumplen con su obligación impositiva. No obstante, hay quienes no pueden renovar su documentación porque la situación de bloqueo les impide llevar a cabo una actualización.

«Porque nosotros cumplimos con nuestros deberes económicos y las administraciones no hacen nada par encontrar una solución», reza una nueva pancarta que ha incluido el colectivo transfronterizo. Rachida Jraifi, portavoz de los trabajadores y trabajadoras transfronterizas, traslada el cansancio de los y las manifestantes, sin embargo, reiteran que sus reivindicaciones no cesarán si no viene de la mano de una respuesta que dé solución a su situación.

La portavoz del colectivo cifra en 200 las personas afectadas / Antonio Sempere

No hay novedades al respecto, sin embargo, están pendientes de la propuesta que el partido localista de Ceuta Ya! va a llevar este martes al Pleno de la Asamblea para pedir al Gobierno de la Ciudad que desbloquée la situación. «La reunión fue bien y le hemos trasladado todos los problemas que venimos sufriendo. Toda ayuda es bienvenida y ojalá que nos puedan echar una mano para cambiar esta situación», ha sentenciado la transfronteriza, que aclara que son muchas más personas las afectadas, entorno a unas doscientas, que las que acuden a concentrarse debido a que estas se encuentran trabajando.

Rachida Jraifi, portavoz de los trabajadores y trabajadoras transfronterizas / Antonio Sempere

«Estamos trabajando y ganando dinero, pero sin documentación ni libertad de movimiento», señala Rachida Jaifri, que explica que varias personas han decidido abandonar Ceuta para poder regularizar su situación y actualizar su documentación. «Estamos en el limbo, llevamos aquí dos años y no podemos empadronarnos, abrir cuentas bancarias, ni sacar la residencia», reivindica la afectada, que cuentan que muchos empleadores se sienten «estafados» y apoyan las reivindicaciones que llevan sacando a la calle desde hace ya seis meses.