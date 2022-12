Los pedidos llegarán entre 1- 5 días naturales y 1-3 días laborales, no habrá que pagar DUA y además ‘RapidSur’ regalará tres meses gratuitos de envíos a los usuarios que se suscriban

Amazon llega a Ceuta por Navidad y lo hará muy pronto, tanto es así que será la semana que viene. Todavía no hay fecha concreta, pero en pocos días se podrá pedir a la tienda online estadounidense por un precio de 2,99 euros y los tres primeros meses serán totalmente gratuitos. Para poder pedir hay que suscribirse a la web de ‘RapidSur’, a la que se puede acceder pinchando aquí.

Los ceutíes tienen múltiples dudas acerca de la empresa ‘RapidSur’, que es partner oficial de Amazon y se ha instalado en nuestra ciudad con varios puntos de recogida, uno de ellos en el edificio del Ceuta Center y el resto en las gasolineras ‘On 365’. El horario será de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas; los viernes, de 9:00 a 17:00 horas.

El Foro de Ceuta ha entrevistado al propietario, Héctor Anadón Cónsul, que ha venido a nuestra ciudad a “resolver un problema”. Las dudas son múltiples por parte los caballas, ¿cuánto tardará el pedido en llegar? ¿Tendré que pagar DUA? ¿El envío es muy caro? ¿Qué ocurre si soy cliente Amazon Prime? Estas son las principales cuestiones que tienen los ceutíes sobre ‘RapidSur’, que cansados de tener que pagar DUA, trámites lentos, tediosos y caros, que finalmente optan por no realizar pedidos online. Por tanto, ‘RapidSur’ ha decidido establecerse para terminar con todas esas trabas.

Anadón ha resuelto estas dudas de los caballas. Los pedidos llegarán entre 1-5 días naturales y 1-3 días laborales. Sobre la incertidumbre de si habrá que pagar DUA o no ha detallado el empresario que “soy ingeniero y tenemos muchísima tecnología en la empresa que resuelve la gestión aduanera y con ello conseguimos no tener que realizar papeleo para cada persona. Con lo cual, el comprador no va a tener que hacer DUA, precisamente, eso es lo que resuelve nuestro servicio, al igual que comprando en la península”, apunta.

El precio del envío lo han establecido en 2,99 euros porque considera que “lo importante es que los negocios sean sostenibles en el tiempo y para ello tienen que ser económicamente viables, creo que es un buen precio para el consumidor medio de Ceuta”.

Otra cuestión es, ¿qué ocurre si soy Prime? Por ser cliente ‘RapidSur’ el usuario ya es Prime y puede acceder a las ofertas directamente. “Por ser de ‘RapidSur’ los pedidos van a llegar a la península en tiempo de Prime, por decirlo de alguna forma”, aunque el precio del envío seguirá establecido a 2,99 euros. De momento, solo van a ofrecer compras desde Amazon, pero si funciona bien el proyecto tienen pensado ampliar a otros e-commerce, “según las necesidades de los caballas”.

Héctor Anadon empezó esta empresa en Andorra con varios socios bajo el nombre ‘RapidAnd’, nació motivada porque «en un país de 80.000 habitantes no había comercio electrónico y viendo que funciona y la gente está eternamente agradecida porque dinamita la sociedad”. Por fortuna, el proyecto está triunfando y han decidido probar suerte en tierras ceutíes para que los ciudadanos puedan disfrutar como en la península de las compras online. “Es inadmisible el problema que hay con las gestiones aduaneras, como no podemos esperar que el Gobierno cambie el tema burocrático, lo que hacemos desde la iniciativa privada es ayudar a la población”.

El objetivo de Anadón es mejorar la calidad de vida de los ceutíes y operar en sitios donde está desatendido el comercio electrónico. Además, sólo contratarán a personas de Ceuta para su empresa y los impuestos se pagarán en nuestra ciudad, “venimos a aportar a Ceuta, no venimos a deslocalizar”, aclara.

Por último, ‘RapidSur’ está buscando comercios que deseen adherirse a instalar lockers -puntos de recogida- en sus establecimientos. Los que deseen hacerlo pueden acudir al local que tienen en el edificio del Ceuta Center y comentárselo a ellos directamente.