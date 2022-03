Todos los grupos políticos han votado en contra de la propuesta para la eliminación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. “Llaman saqueo a los ceutíes a un impuesto que supone el 0.07% del presupuesto de la Ciudad. Saqueo es tener que pagar su sueldo para que vaya a hacerse tik tok a la frontera”, le ha dicho Chandiramani a Verdejo

La sesión del Pleno Extraordinario que se ha celebrado hoy en la Asamblea ha sido de nuevo el escenario para que Vox vuelva a acusar al Gobierno de “robar a todos los ceutíes”, con una propuesta que no ha contado con ningún apoyo parlamentario con la que pretendían iniciar los trámites para proceder a la inaplicación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Carlos Verdejo, portavoz de Vox, ha defendido que este con este impuesto se recaudan 297.000 euros presupuestado para el ejercicio de 2022, dinero que “se quita a los ceutíes para repartirlo en asociaciones y todo tipo de chiringuitos”.

Para Fatima Hamed, portavoz del MDyC, es difícil callarse ante “tanta demagogia y tanto populismo barato”, señalando que con la exposición que ha hecho Verdejo “más que aportar algo a esta ciudad pretende en convertirnos en una Ciudad colonial dando la razón a aquellos que quieren anexionarnos. Propone reducir los ingresos municipales, los que verdaderamente nos hacen autónomos”.

Kissy Chandiramani, consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, ha dicho que esto “es un nuevo bandazo” de Vox, que presenta contradicciones porque dicen apoyar la iniciativa privada pero luego proponen municipalizar servicios. “Llaman saqueo a los ceutíes a un impuesto que supone el 0.07% del presupuesto de la Ciudad. Saqueo es tener que pagar su sueldo para que vaya a hacerse tik tok a la frontera, eso sí que es saqueo”.

Durante esta propuesta se ha producido un enfrentamiento cuando el presidente de Vox, Juan Sergio Redondo, se ha puesto a dar voces porque Chandiramani le llama “portavoz del susurro”, ya que nunca interviene en Pleno. “Es usted una estafa. No me va a dar a mí clases de educación”, le ha dicho Redondo a Vivas cuando le ha llamado al orden. “Demuestra una educación admirable”, le ha dicho el presidente de la Asamblea, “estos señores no permiten el debate, imparten aquí la justicia que ellos entienden, no saben guardar las formas ni tienen educación. Les ruego que no le contesten. Si no saben comportarse, que digan lo que quieran. Si no, no hay pleno”, ha advertido Vivas.