Los trabajadores de la empresa Cabello Servilimpsa que vienen prestando el servicio de limpieza en los centros docentes de la ciudad han sido informados por parte de la representación de la empresa de la intención que tienen de despedir a 6 empleados o bien reducir las jomadas del total de la plantilla.

Actualmente se vienen cubriendo los servicios de limpieza de manera deficiente y sobrecargando de trabajo a los empleados ya que no se están cubriendo las bajas por enfermedad, los dias de asuntos propios u horas sindicales, con el consiguiente ahorro para la empresa en detrimento del servicio. Asimismo, destacar que de llevarse a cabo dichos recortes serian 20 los centros educativos afectados en los que los trabajadores no podrán realizar correctamente su trabajo, repercutiendo la merma de la plantilla en la limpieza de estos.

El recorte de servicios supondria el incumplimiento por parte del empresario del pliego de prescripciones técnicas al no aceptar de manera incondicionada el mismo, no ajustándose a las cláusulas que en él se recogen.

No obstante, el consejero Javier Celaya ha intentado trasladar un mensaje tranquilizador a los trabajadores ya que en noviembre se incorporarán los trabajadores del Plan de Empleo, Como si esta fuera la solución a los incumplimientos de la citada empresa.

Fue en octubre de 2020 cuando la Ciudad contrató el servicio de limpieza lavanderia y comedor en los centros docentes públicos con dicha empresa, adjudicándole un presupuesto de más de dos millones de euros.

Este sindicato no comprende como la consejería de educación y cultura no toma parte en el asunto, siendo responsable de la actual situación en la que se encuentran los empleados, y que no hará más que ir a peor.

Desde la FeSMC-UGT de Ceuta se apostará por lograr la dignidad y derechos para estos trabajadores esenciales, necesarios e imprescindibles y además se los apoyará y defenders fijando el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo tan deplorables en las que se encuentran, no permitiendo que la empresa continúe aumentando sus beneficios a costa de estos trabajadores. Por eso no se descarta ir a la huelga si es necesario.