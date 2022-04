No me pidáis más condenas de lo que sucede, ni analizar los sucesos o el por qué suceden estas tragedias, no me pidáis lo que le corresponde a los que mandan más de esta ciudad, que hace tiempo que nos abandonaron a nuestra suerte.

Muchos años condenando, movilizándose el barrio entero contra los muchos asesinatos y agresiones que sufre la barriada. Infinidad de veces hemos solicitado seguridad, también más ayuda a los jóvenes para que no acaben en el mundo de la delincuencia.

No quiero entrar en matices más profundos, pero se ha abandonado al Príncipe, en todos los aspectos en que las autoridades deben de estar. Nuestro alcalde lleva 21 años y a sus espaldas lleva más de 50 asesinatos producidos en su mandato, la delegada igual también lleva en sus espaldas tantos cuantos más, pero esto parece que no va con ellos o como si esto sucediera en el país vecino.

Ya esto huele muy mal y las sospechas de que si es un Musulmán el que muere trágicamente les da igual, se sustenta cada día mas, es lo que piensa la gran mayoría que vivimos en el extraradio por que no hacen nada para cambiar las cosas. Ahí lo dejo para que reflexionen y hagan algo para cambiar las cosas, primero que las autoridades salgan a condenar estas tragedias que por ahí se empieza que nunca lo hacen, le exigen esa responsabilidad al pringado de turno o a un simple presidente de barriada. Vergüenza les tendría que dar.