Inmoral tiene como sinónimos los siguientes términos: condenable, indecente, obsceno, depravado o corrompido. Más de uno son aplicables a Feijóo.

Casado tardó algún tiempo en demostrar su incapacidad y mediocridad, Feijóo lo ha hecho casi de inmediato. Y va mucho más allá de que “1984” de George Orwell se escribiese en 1984, más de 30 años después de morir su autor, según el culto y avispado gallego.

La propaganda goebbeliana del PP sobre la moderación de Feijóo salta por los aires hecha añicos por la estridencia demencial de Ayuso. Siendo lo demencial que utilice la crispación y la mentira desmedida hasta extremos inimaginables no solo en nuestro país sino en cualquiera que sea considerado democrático. La estrategia ayusiana de sobreactuar creando confrontación y odio no es demencial, eso es inmoral. Lo demencial es que la siga utilizando sin darse cuenta de lo peligrosa que es y más disparatado aún que el PP nacional la defienda.

El PP no es ni moderado ni centrado, nunca lo fue. Es, ha sido y, todo apunta a que, será, un grupo arribista de ególatras obsesionados por el control de la sociedad a través de la manipulación mediática y la corrupción de las instituciones apoyados en el poder económico.

Para Feijóo la guerra civil española es lo mismo que una disputa de ancianos: “hace 80 años nuestros abuelos y nuestros bisabuelos se pelearon y no tiene sentido vivir de los réditos de lo que hicieron nuestros abuelos”.

Repugnante, inmoral, ruin, injusto, etc equiparar la guerra civil española con una riña de señores mayores. De ahí el título que encabeza estas consideraciones. Describir un golpe de estado, una guerra civil, un genocidio ideológico, una dictadura de cuarenta años con esa expresión es repugnante de entrada y cien mil consideraciones posteriores. Recordarle al señor Núñez Feijóo que poco después de que concluyese esa “pelea entre abuelos” la Asamblea General de la ONU dictó la resolución 39 sobre la cuestión española en donde “los pueblos de las Naciones Unidas condenaron el régimen de Franco y decidieron que, mientras continuara ese régimen, España no ha de ser admitida en el seno de las Naciones Unidas”, incidiendo: “En el convencimiento de que el gobierno fascista de Franco en España, impuesto por la fuerza al pueblo español (con la ayuda de las potencias del eje, a las cuales brindó asistencia material durante la guerra), no representa a dicho pueblo y hace imposible, mientras permanezca en el poder, la participación de España en los asuntos internacionales junto a los demás pueblos de las Naciones Unidas”.

¡Qué exagerada fue la reacción de la ONU ante esa “pelea de ancianos”! ¿No señor Feijóo?

Pero vamos a la segunda parte de las declaraciones del erudito líder de la derecha española, con permiso de Ayuso. Dice el insigne gallego: “hace 80 años nuestros abuelos y nuestros bisabuelos se pelearon y no tiene sentido vivir de los réditos de lo que hicieron nuestros abuelos”… “…no tiene sentido vivir de los réditos de lo que hicieron nuestros abuelos”.

¿Qué réditos señor Feijóo? ¿Los que consiguieron los fascistas quedándose con las propiedades de otros españoles? ¿Los que consiguieron los fascistas con la limpieza ideológica perpetrando el mayor genocidio cometido en nuestra tierra? ¿Los que consiguió Franco instaurando una dictadura que amparaba la corrupción institucional y personal? ¿Cree que ha utilizado correctamente la palabra rédito y que la vomitiva bazofia que salió de su boca al intentar denigrar la ley de Memoria Democrática le conseguirá “rédito” político?

Tanto al final como al principio la moderación de Núñez Feijóo es idéntica a la de Ayuso y su formación académica parece haber sido obtenida de la misma forma que la lograron Pablo Casado o Cristina Cifuentes, y su capacidad…su capacidad la demuestra cada día. Al final “As meigas, habelas, hainas” lo que no hay es una mínima suficiencia, ni diligencia y mucho menos vergüenza en el PP español. Repugnante la declaración de Feijóo sobre la guerra civil española y mediocre se está mostrando la persona que define al personaje creado por el PP y medios afines.

Citando a Soul Etspes: “La argumentación del mediocre fullero precede al eco del discurso del ignorante”.

Ramón Rodríguez Casaubón