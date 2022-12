Aislacionistas envueltos en papel de plata. Números disparados desde cualquier móvil u ordenador. ¿Las víctimas? ¿El victimario? Millones de cerebros de personas que asimilan las informaciones como la esponja absorbe el agua sucia del fregador. ¿Tú tienes lavavajillas? La cubertería fina se lava a mano.

P en (ar)alizar a los débiles dándoles con la regla en la punta de la polla [prepucio]. ¡La violencia física no es una solución! No se pensaba igual en las escuelas de los setenta y ochenta en España -imagino que era una práctica generalizada en todo el mundo-. ¡En EE.UU. no! Por supuesto que no, allí directamente abrían -abren- fuego.

Estamos las personas que nos mordemos la lengua y otras que terminan por masticarla hasta la saciedad. Cuando ellos, por error, te hacen daño, buscan la solución del problema. Los otros ellos. Ensañamiento. Creo que, al final, termina por gustar(nos). El sadomasoquismo social vestido de cuero porta el látigo que daña y deleita por igual. ¡Ay! ¡Ay! Dale más fuerte, ¡flojo de mierda!

El desembarco en aguas territoriales es su sentencia. Enarbolar la bandera de la solidaridad no sirve para mucho nada. La sincronización internacional en estas situaciones es similar a la de los saltadores de trampolín sincronizado. ¿Es la fraternidad humana (in)finita? No/Sí. El universo que se pretende medir a través de fotos de máxima resolución. James Webb.

Vida con fines de lucro; certificada por una educación en la que impera el interés y el amor al b(l)anco central. ¡Oh dinero! Danos tu paz(n). ¿Soy (in)mor(t)al? Derrocar a la vida gracias a la muerte. ¿Qué me importa el poder judicial politizado cuando puedo embestirte como un toro bravo en celo? …Tiembla tu entrepierna.

¡Chantajistas por doquier! ¿Existen las operaciones ontológicamente (in)correctas? Dasein –Heidegger–. Me dedico a ignorar TOTAL y SISTEMÁTICAMENTE todos los comentarios (i)legítimos. Sabo r (t)eo estas (inter)relaciones con la misma técnica de patio, peluquería y barra de bar “de toda la vida”. ¿Qué significa esto concretamente? Nefastos a (re)cuerdos a los que esta escoria me expone.

País de banderas a enarbolar al tiempo que son propuestos los incentivos bajo manga. ¿Trabajo (des)honesto? ¡Sométete y calla! Estamos gobernados por esos que se aparean entre parientes. Malformaciones genéticas. ¿Gitanos? No. Gabachos. Los nómadas de piel oscura siguen “arremangándose” la dignidad y trabajan en lo que pueden para subsistir. ¡Malas aguas económicas trae la tormenta para tan endebles barcas!