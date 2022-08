La pasión por La Legión del matador que protagonizará el evento taurino en Ceuta es uno de los motivos por los que su apoderado ha decidido organizar este evento en la ciudad autónoma

Sebastián Ritter, matador de toros, será el protagonista del evento que se está organizando con motivo del Centenario de La Legión en Ceuta, “un homenaje a un cuerpo que ha dado la vida por la sociedad española” con el que el torero comparte “valores”. De hecho, “la ilusión de torear para La Legión de Ritter” ha sido uno de los motivos por los cuales su apoderado tomó a decisión de organizar este evento en la ciudad autónoma, donde hace casi 30 años que no se celebra una corrida de toros.

“Sentí un gran fervor por una fe que se me venía dada desde mi infancia en América y posteriormente tuve la oportunidad de conocer la historia de La Legión. Mi anterior apoderado me presentó a un capitán y sus valores, que me han acompañado durante mis diez años como matador de toros”, ha declarado Ritter en rueda de prensa.

El torero es colombiano y tiene la nacionalidad española hace varios años. El 18 de septiembre, de manera provisional ya que todavía están a la espera de obtener los permisos necesarios para montar una plaza de toros portátil, matará 6 toros bravos delante de unas 3.000 personas.