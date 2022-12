La Fundación Premio y Convivencia pone en marcha el proyecto ‘Caminando hacia el buen trato’ de la mano de la Fundación Al Fanar. El objetivo es fomentar la inclusión y el buen trato entre la población de la ciudad. El objetivo principal del proyecto es «enseñar a los jóvenes cómo ser influencers, pero influencers por el bien o por el buen trato, intentar crear desde aquí una conversación en positivo, no estar arrastrados por el ruido, por la polarización,

El proyecto ‘Caminando hacia el buen trato’, de la Fundación Al Fanar tiene como objetivo principal potenciar entre los jóvenes el conocimiento de la diversidad, «el alejarse de los estereotipos, buscar un acercamiento con mayor conocimiento entre los jóvenes, para eliminar estos estereotipos que muchas veces conducen a conductas de odio», así ha comenzado la presentación el consejero de Educación y Cultura, Carlos Rontomé, que ha incidido en que este proyecto europeo tiene que ver con la eliminación y la detección de los «odios cotidianos, con todos aquellos odios que aparecen en la sociedad».

Pedro Rojo, el Presidente de la Fundación al Fanar, ha agradecido a la Fundación Premio Convivencia y al Ayuntamiento «por ser valientes». HA explicado que el proyecto europeo que del que nace esta iniciativa es un proyecto que «con la pandemia se alargó casi a 3 años y ya ha terminado, que ha dejado como fruto para empezar este cómic, que se llama Odios Cotidianos y que es el fruto del trabajo de 2 años con experiencias reales de 3 tipos de odios«.

«Estamos hablando siempre a través del género- explica-, son 3 protagonistas y se trata la violencia estética, en este caso la gordofobia; luego en la xenofobia y la islamofobia, a través de un cómic hecho por profesionales, desde las experiencias de las víctimas».

Pedro Riera es el guionista, y tiene varios cómics y «ha hecho un trabajo fantástico, porque funciona, cuando se lo damos a leer a los jóvenes se enganchan, lo ven y a partir de ahí empieza una serie de reflexiones que luego trabajamos con este Escape Room«.

Es Scape Room que se presenta consiste en cuatro maletas, se dividen a los jugadores y jugadoras en cuatro equipos y ahí «ya tienen que ir resolviendo una serie de misterios basados en cuestiones de estos personajes. Y a través del juego se van dando cuenta de que con los estereotipos que ellos traen no les dan los códigos, no solucionan, no abren los candados».

«Si les soltamos solos con los estereotipos que traen, con las mochilas que traen, se dan cuenta de que no resuelven los misterios y cuando ya van volviendo a recolocar las fichas del puzzle, los cromos que les hemos dado los distintos ministerios que tienen que resolviendo, se van dando cuenta de que anda es que yo había dado por supuesto que éste era tal, y eso es lo que hacíamos hasta ahora en el proyecto coco».

¿Cuál es la novedad de este ‘Caminando hacia el buen trato’? pues que también habrá formación a esos jóvenes para que aprendan a usar las redes sociales. «Tenemos los estereotipos, ciertos comportamientos muy inculcados y como decía Carlos -Rontomé-, lo primero es darnos cuenta de que llevamos esa mochila y luego actuar en positivo»

El objetivo principal del proyecto es «enseñar a los jóvenes cómo ser influencers, pero influencers por el bien o por el buen trato, intentar crear desde aquí una conversación en positivo, no estar arrastrados por el ruido, por la polarización, sino construir de una forma coordinada y con una estrategia, un debate o un discurso en redes sobre esa diversidad, sobre esa diversidad positiva, sobre ese conocimiento, a través del cómic, a través de vídeos».

Además, en marzo, se realizará un concurso con una serie de premios para «premiar a los mejores en las mejores campañas, las mejores acciones«.