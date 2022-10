El consejero de Educación ha contestado a preguntas de Vox, asegurando que están trabajando en nuevo contrato para mejorar el servicio de limpieza de los centros escolares

Carlos Rontomé, consejero de Educación, ha explicado hoy los problemas que se han dado con la empresa adjudicataria de la limpieza de los centros escolares en Ceuta, Servilimpsa, cuando en marzo de este año se comunica que la empresa no puede atender el contrato por pérdidas, a la que se le obliga que cumplan con el contrato hasta finales de este año. “Los retrasos, que no son retrasos, surgen porque se entiende que hay que mejorar el contrato. Lo que estamos haciendo es mejorar el contrato con diferentes soluciones para evitar todo esto”.

Ha sido la respuesta a Carlos Verdejo, portavoz del Grupo Vox, que ha presentado en sesión plenaria de control una interpelación relativa a los problemas que ha habido con los trabajadores de la empresa adjudicataria y la falta de un nuevo pliego de condiciones que se prometió.

“Hemos mantenido los contratos buscando una solución y evitando el despido de las trabajadoras. Ha sido el compromiso de la empresa, que está perdiendo dinero, pero que nosotros como Administración estamos obligados a cumplir con ese servicio”, ha dicho Rontomé.

Para Verdejo, el consejero es “un mentiroso, que promete, pero luego no hace”, insistiendo en saber cuál es el motivo real por el que todavía no se ha perfeccionado un nuevo contrato. Para Rontomé, la elaboración de “un contrato como este necesita tiempo, esa es la realidad. Sé que a usted le parece que no hacemos nada, pero deje de poner en duda el trabajo del negociado de contratación. No solo se articula en lote sino que se busca adjudicar una cantidad mayor precisamente para que los colegios tengan una limpieza adecuada”.