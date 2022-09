Desde Vox han criticado que no haya aulas matinales en Ceuta, cuando sí las hay en Melilla donde la Ciudad tiene las mismas competencias. Actualmente existe un acuerdo con los centros y las familias pagan para poder tener aulas matinales

Carlos Rontomé, consejero de Educación y Cultura, ha destacado que no se han creado aulas matinales en los colegios porque “se sale de nuestro ámbito competencial” y lo que están haciendo desde la Ciudad es colaboración con la Dirección Provincial del MEFP para establecer un protocolo donde los colegios pueden solicitar una autorización para gestionar las aulas matinales y vespertinas y ellos mismos lo gestionan.

Es la respuesta que ha ofrecido en sesión plenario de Control a Carlos Verdejo, portavoz de Vox, que ha destacado que “son las mujeres quienes más pagan los problemas de conciliación. Ustedes se llenan la boca de feminismo pero aulas matinales no hay, es más hay colegios en los que los padres tienen que pagarlas”.

Para la ultraderecha, los Planes de Empleo no se están gestionando de forma correcta y que estas aulas son necesarias para la conciliación de la familia, criticando que con el programa ‘Corresponsables’ no se han incluido esta medida. “La excusa barata es decir que no tenemos competencia, en Melilla hay aulas matinales por una gestión del Gobierno de la Ciudad y tienen las mismas competencia”, ha añadido Verdejo.

Para Rontomé, los de Vox “viven en la contradicción constante” ya que han criticado los Planes de Empleo como un elemento “marroquinizador” y ahora apelan a los mismos. Insistiendo en que hay un acuerdo entre los colegios y la Ciudad para que haya aulas y las familias pagan “una pequeña cantidad”.