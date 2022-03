Para el popular, los de Vox “solo buscan la foto, no han venido a hacer política para mejorar la vida de los ciudadanos, vienen a reventar la ciudad siempre pensando en sacar provecho desde el punto de vista electoral pero no en Ceuta, a nivel nacional”

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Ceuta, Carlos Rontomé, ha calificado hoy de “vergüenza” lo sucedido este jueves en la sesión plenaria en la que se vivieron diversos enfrentamientos protagonizados por los diputados de Vox. “Hemos pasado una auténtica vergüenza otro pleno más y los ceutíes no se merecen que en la Asamblea se produzcan este tipo de incidentes”, ha dicho Rontomé

A preguntas de la prensa, el popular destacaba que “la Asamblea de Ceuta es un órgano dedicado a velar por los intereses de los ceutíes y procurar la mejora de las condiciones de vida de nuestros ciudadanos y al final acaba siendo una especia de Sálvame”.

Por eso, condena la actitud de los diputados de Vox, Carlos Verdejo y Juan Sergio Redondo, que “desde el primer momento fue la de intentar reventar el Pleno como fuera, buscando de forma clara, así lo confesaron, que se les expulsara. Una vez que se les ha acabado toda la panoplia y cantidad de insultos, provocaciones, menosprecios y humillaciones a las que someten al resto de diputados de la Asamblea, lo último que les quedaba era intentar provocar su expulsión”.

Rontomé ha querido señalar el buen hacer del presidente de la Asamblea, Juan Vivas, que “no cayó en su argucia”, señalando que los de Vox “solo buscan la foto, no han venido a hacer política para mejorar la vida de los ciudadanos, vienen a reventar la ciudad siempre pensando en sacar provecho desde el punto de vista electoral pero no en Ceuta, a nivel nacional. Presentándose ellos como una especie de cruzados en tierras islámicas. Es verdaderamente penoso el espectáculo”.